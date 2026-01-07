Запланована подія 2

Местные бюджеты в 2025 году получили более 491 млрд грн: какие налоги и сборы стали основными источниками поступлений

гривны
За прошлый год местные бюджеты получили более 491 млрд. грн. / Shutterstock

Прошлый 2025 стал годом финансового укрепления для украинских городов и сел. По официальным данным, местные бюджеты получили более 491 млрд. грн. налоговых поступлений. Это на 13,4% больше, чем в прошлом году, что является значительным показателем экономической адаптации страны.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщила и. о. главы Государственной налоговой службы Леся Карнаух.

"Стабильное и ответственное исполнение бизнесом налоговых обязательств – ключевое условие финансовой способности общин, финансирование социальных программ и инфраструктурных проектов", – отметила она.

Основные источники поступлений

  Основными источниками наполнения местных бюджетов в течение года стали:

  • налог на доходы физических лиц – 300,3 млрд грн (+16,6% по сравнению с предыдущим годом);
  • единый налог – 76,4 млрд грн (+10,5%);
  • налог на имущество – 58,3 млрд грн (+16,1%);
  • акцизный налог с произведенных в Украине подакцизных товаров – 1,9 млрд грн (+13,7%);
  • экологический налог –   1,6 млрд грн (+7,3%);
  • туристический сбор – 359 млн грн (+31,5%);
  • сбор за места для парковки транспортных средств – 205,3 млн грн (+17,9%).

Дополнительно финансовую базу общин усилили поступления по рентной плате за пользование недрами, которые выросли на 8,5 млн грн.

Что это значит для жителей?

Рост доходов местных бюджетов – это не только статистика. Это средства, которые общины направляют на:

  • жилищно-коммунальное хозяйство (водоканалы, теплосети);
  • обеспечение работы школ, садов и амбулаторий;
  • благоустройство и дороги;
  • поддержание необходимой инфраструктуры для ведения бизнеса в общине.

Благодаря добросовестности налогоплательщиков, украинские общины остаются финансово независимыми и способными развиваться даже в сверхсложные времена.

Напомним, в конце декабря 2025 года в Украине было утверждено 97% местных бюджетов, что создало предпосылки для стабильного финансирования учебных заведений, здравоохранения, социальной защиты и других сфер жизнеобеспечения общин в 2026 году.

Автор:
Татьяна Ковальчук