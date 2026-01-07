Місцеві бюджети у 2025 році отримали понад 491 млрд грн: які податки і збори стали основними джерелами надходжень

Минулий 2025 рік став роком фінансового зміцнення для українських міст і сіл. За офіційними даними, місцеві бюджети отримали понад 491 млрд грн податкових надходжень. Це на 13,4 % більше, ніж торік, що є вагомим показником економічної адаптації країни.

Як пише Delo.ua, про це повідомила в. о. голови Державної податкової служби Леся Карнаух.

"Стабільне та відповідальне виконання бізнесом податкових зобов’язань – ключова умова фінансової спроможності громад, фінансування соціальних програм та інфраструктурних проєктів", – зазначила вона.

Основні джерела надходжень

Основними джерелами наповнення місцевих бюджетів упродовж року стали:

податок на доходи фізичних осіб – 300,3 млрд грн (+ 16,6 % порівняно з попереднім роком);

єдиний податок – 76,4 млрд грн (+10,5 %);

податок на майно – 58,3 млрд грн (+16,1 %);

акцизний податок з вироблених в Україні підакцизних товарів – 1,9 млрд грн (+13,7 %);

екологічний податок – 1,6 млрд грн (+7,3 %);

1,6 млрд грн (+7,3 %); туристичний збір – 359 млн грн (+ 31,5 %);

збір за місця для паркування транспортних засобів – 205,3 млн грн (+17,9 %).

Додатково фінансову базу громад посилили надходження з рентної плати за користування надрами, які зросли на 8,5 млн грн.

Що це означає для мешканців?

Зростання доходів місцевих бюджетів — це не лише статистика. Це кошти, які громади спрямовують на:

житлово-комунальне господарство (водоканали, тепломережі);

забезпечення роботи шкіл, садочків та амбулаторій;

благоустрій та дороги;

підтримання необхідної інфраструктури для ведення бізнесу в громаді.

Завдяки сумлінності платників податків, українські громади залишаються фінансово незалежними та здатними до розвитку навіть у надскладні часи.

Нагадаємо, наприкінці грудня 2025 року в Україні було затверджено 97% місцевих бюджетів, що створило передумови для стабільного фінансування закладів освіти, охорони здоров’я, соціального захисту та інших сфер життєзабезпечення громад у 2026 році.