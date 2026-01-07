Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

42,56

+0,14

EUR

49,80

+0,29

Готівковий курс:

USD

42,85

42,65

EUR

50,30

50,04

20 років&nbsp;Delo.ua

20 років 
Delo.ua
У жіночому підприємництві є Сенс!

У жіночому підприємництві

є Сенс!
Галузеві лідери 2025 року

Галузеві лідери

2025 року
Лідери бізнес-репутації 2025

Лідери
бізнес-репутації
Двадцять сталевих років

Двадцять

сталевих років
AI Лідери AI Лідери
Топ платників податків 2025

Топ платників

податків 2025
Історії успіху з Ощадом

Історії успіху

з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Найкращі 
роботодавці 2025
Власна справа

Власна 

справа
Інвестиції в освіту

Інвестиції 

в освіту
Навчання для життя

Навчання

для життя
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Вільна енергія

Вільна 

енергія
Smart Money

Smart 

Money
Перспективи ринку праці

Перспективи 

ринку праці
Адаптація: шлях ветеранів

Адаптація: 

шлях ветеранів

Файли Cookie

Я дозволяю DELO.UA використовувати файли cookie.

Політика конфіденційності
Категорія
Новини
Дата публікації
Змінити мову
Читать на русском

Місцеві бюджети у 2025 році отримали понад 491 млрд грн: які податки і збори стали основними джерелами надходжень

гривні
За минулий рік місцеві бюджети отримали понад 491 млрд грн. / Shutterstock

Минулий 2025 рік став роком фінансового зміцнення для українських міст і сіл. За офіційними даними, місцеві бюджети отримали понад 491 млрд грн податкових надходжень. Це на 13,4 % більше, ніж торік, що є вагомим показником економічної адаптації країни.

Як пише Delo.ua, про це повідомила в. о. голови Державної податкової служби Леся Карнаух.

"Стабільне та відповідальне виконання бізнесом податкових зобов’язань – ключова умова фінансової спроможності громад, фінансування соціальних програм та інфраструктурних проєктів", – зазначила вона.

Основні джерела надходжень

 Основними джерелами наповнення місцевих бюджетів упродовж року стали:

  • податок на доходи фізичних осіб – 300,3 млрд грн (+ 16,6 % порівняно з попереднім роком); 
  • єдиний податок – 76,4 млрд грн (+10,5 %); 
  • податок на майно – 58,3 млрд грн (+16,1 %); 
  • акцизний податок з вироблених в Україні підакцизних товарів – 1,9 млрд грн (+13,7 %); 
  • екологічний податок –  1,6 млрд грн (+7,3 %); 
  • туристичний збір – 359 млн грн (+ 31,5 %); 
  • збір за місця для паркування транспортних засобів – 205,3 млн грн (+17,9 %).

Додатково фінансову базу громад посилили надходження з рентної плати за користування надрами, які зросли на 8,5 млн грн.

Що це означає для мешканців?

Зростання доходів місцевих бюджетів — це не лише статистика. Це кошти, які громади спрямовують на:

  • житлово-комунальне господарство (водоканали, тепломережі); 
  • забезпечення роботи шкіл, садочків та амбулаторій; 
  • благоустрій та дороги; 
  • підтримання необхідної інфраструктури для ведення бізнесу в громаді.

Завдяки сумлінності платників податків, українські громади залишаються фінансово незалежними та здатними до розвитку навіть у надскладні часи.

Нагадаємо, наприкінці грудня 2025 року в Україні було затверджено 97% місцевих бюджетів, що створило передумови для стабільного фінансування закладів освіти, охорони здоров’я, соціального захисту та інших сфер життєзабезпечення громад у 2026 році.

Автор:
Тетяна Ковальчук