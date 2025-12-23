Земельний податок поповнив місцеві бюджети на 41,4 млрд грн: як платникам перевірити нарахування

За 11 місяців поточного року місцеві бюджети поповнилися на 41,4 млрд грн завдяки платі за землю. Це на 15,3% перевищує показники минулого року. Найбільше отримав бюджет Дніпропетровської області – 7,3 мільярди гривень.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє Державна податкова служба України.

Рейтинг регіонів-лідерів за сумами надходжень виглядає так:

Дніпропетровська область — 7,3 млрд грн;

місто Київ — 5,9 млрд грн;

Одеська область — 3,7 млрд грн;

Львівська область — 2,9 млрд грн.

Право на звірку

У ДПСУ зазначили, що кожен власник землі або землекористувач має право перевірити, чи правильно податкова нарахувала платіж. Це можна зробити письмово або в електронній формі, звернувшись до органу ДПС за місцем реєстрації або за місцем знаходження ділянки.

Під час звірки можна уточнити такі важливі деталі:

реальну площу та кількість ваших ділянок або паїв;

наявність права на пільги зі сплати податку;

актуальну ставку податку у вашій громаді; кінцеву суму, що підлягає сплаті.

Що робити, якщо знайдено помилку?

Якщо ваші документи (право власності, довідки про пільги) відрізняються від даних податкової, ДПС зобов’язана виправити ситуацію. Протягом 10 робочих днів після звірки податківці:

Проводять повний перерахунок суми. Формують нове податкове повідомлення-рішення з детальним обґрунтуванням. Надсилають його вам. Попередній (помилковий) документ автоматично анулюється.

Найпростіший спосіб тримати все під контролем — регулярно заглядати в "Електронний кабінет" платника, де інформація про нараховану плату за землю доступна в режимі онлайн.

Нагадаємо, за 10 місяців 2025 року до місцевих бюджетів надійшло 37,7 млрд грн плати за землю. Порівняно з минулим роком надходження земельного податку зросли на 15,3 %, або на 5 млрд грн.