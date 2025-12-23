Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

42,15

--0,10

EUR

49,49

+0,02

Готівковий курс:

USD

42,25

42,15

EUR

49,85

49,67

20 років&nbsp;Delo.ua

20 років 
Delo.ua
У жіночому підприємництві є Сенс!

У жіночому підприємництві

є Сенс!
Галузеві лідери 2025 року

Галузеві лідери

2025 року
Лідери бізнес-репутації 2025

Лідери
бізнес-репутації
Двадцять сталевих років

Двадцять

сталевих років
AI Лідери AI Лідери
Топ платників податків 2025

Топ платників

податків 2025
Історії успіху з Ощадом

Історії успіху

з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Найкращі 
роботодавці 2025
Власна справа

Власна 

справа
Інвестиції в освіту

Інвестиції 

в освіту
Навчання для життя

Навчання

для життя
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Вільна енергія

Вільна 

енергія
Smart Money

Smart 

Money
Перспективи ринку праці

Перспективи 

ринку праці
Адаптація: шлях ветеранів

Адаптація: 

шлях ветеранів

Файли Cookie

Я дозволяю DELO.UA використовувати файли cookie.

Політика конфіденційності
Категорія
Новини
Дата публікації
Змінити мову
Читать на русском

Земельний податок поповнив місцеві бюджети на 41,4 млрд грн: як платникам перевірити нарахування

земля, земельна ділянка
Податок на землю поповнив місцеві бюджети на 41,4 млрд грн / Freepik

За 11 місяців поточного року місцеві бюджети поповнилися на 41,4 млрд грн завдяки платі за землю. Це на 15,3% перевищує показники минулого року. Найбільше отримав бюджет Дніпропетровської області – 7,3 мільярди гривень.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє Державна податкова служба України.

Рейтинг регіонів-лідерів за сумами надходжень виглядає так:

  • Дніпропетровська область — 7,3 млрд грн; 
  • місто Київ — 5,9 млрд грн; 
  • Одеська область — 3,7 млрд грн; 
  • Львівська область — 2,9 млрд грн.

Право на звірку

У ДПСУ зазначили, що кожен власник землі або землекористувач має право перевірити, чи правильно податкова нарахувала платіж. Це можна зробити письмово або в електронній формі, звернувшись до органу ДПС за місцем реєстрації або за місцем знаходження ділянки.

Під час звірки можна уточнити такі важливі деталі:

  • реальну площу та кількість ваших ділянок або паїв; 
  • наявність права на пільги зі сплати податку; 
  • актуальну ставку податку у вашій громаді; кінцеву суму, що підлягає сплаті.

Що робити, якщо знайдено помилку?

Якщо ваші документи (право власності, довідки про пільги) відрізняються від даних податкової, ДПС зобов’язана виправити ситуацію. Протягом 10 робочих днів після звірки податківці:

  1. Проводять повний перерахунок суми. 
  2. Формують нове податкове повідомлення-рішення з детальним обґрунтуванням. 
  3. Надсилають його вам. 
  4. Попередній (помилковий) документ автоматично анулюється.

Найпростіший спосіб тримати все під контролем — регулярно заглядати в "Електронний кабінет" платника, де інформація про нараховану плату за землю доступна в режимі онлайн.

Нагадаємо, за 10 місяців 2025 року до місцевих бюджетів надійшло 37,7 млрд грн плати за землю. Порівняно з минулим роком надходження земельного податку зросли на 15,3 %, або на 5 млрд грн. 

Автор:
Тетяна Ковальчук