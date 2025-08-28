Запланована подія 2

Земельний податок приніс місцевим бюджетам майже 25,5 млрд грн: які регіони платять найбільше

Землевласники сплатили на 3,5 млрд грн більше податків, ніж торік / Depositphotos

Землевласники та орендарі земельних ділянок перерахували майже 25,5 млрд грн до місцевих бюджетів у січні-липні 2025 року. Ця сума на 3,5 млрд грн, або на 15,9%, перевищує показник за аналогічний період 2024 року, коли надходження становили майже 22 млрд грн.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на повідомлення Державної податкової служби.

Лідери у сплаті податку:

  • Дніпропетровська область — 4,5 млрд грн;
  • Київ — 3,7 млрд грн;
  • Одеська область — 2,2 млрд грн;
  • Львівська область — 1,7 млрд грн.

Податківці нагадали, що плата за землю — це обов'язковий платіж, що є частиною податку на майно. Він складається із земельного податку або орендної плати за використання державних чи комунальних ділянок.

Власники землі та землекористувачі сплачують плату за землю з дня виникнення (державної реєстрації) права власності або права користування земельною ділянкою.

У разі припинення права власності або права користування земельною ділянкою плата за землю сплачується за фактичний період перебування землі у власності або користуванні у поточному році.

Нагадаємо, протягом січня – травня 2025 року місцеві бюджети України отримали 17,5 мільярда гривень від плати за землю. Надходження від земельного податку за перші п'ять місяців цього року майже на 15% перевищили аналогічні показники минулого року.

Автор:
Тетяна Бесараб