Земельный налог принес местным бюджетам почти 25,5 млрд грн: какие регионы платят больше всего
Землевладельцы и арендаторы земельных участков перечислили около 25,5 млрд грн в местные бюджеты в январе-июле 2025 года. Эта сумма на 3,5 млрд грн или на 15,9% превышает показатель за аналогичный период 2024 года, когда поступления составляли почти 22 млрд грн.
Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на сообщение Государственной налоговой службы.
Лидеры по уплате налога:
- Днепропетровская область - 4,5 млрд грн;
- Киев - 3,7 млрд грн;
- Одесская область - 2,2 млрд грн;
- Львовская область - 1,7 млрд грн.
Налоговики напомнили, что плата за землю – это обязательный платеж, являющийся частью налога на имущество. Он состоит из земельного налога или арендной платы за использование государственных или коммунальных участков.
Владельцы земли и землепользователи платят плату за землю со дня возникновения (государственной регистрации) права собственности или права пользования земельным участком.
В случае прекращения права собственности или права пользования земельным участком, плата за землю уплачивается за фактический период пребывания земли в собственности или пользовании в текущем году.
Напомним, в течение января - мая 2025 местные бюджеты Украины получили 17,5 миллиарда гривен от платы за землю. Поступления от земельного налога за первые пять месяцев этого года почти на 15% превысили аналогичные показатели в прошлом году.