Государство заработало более 1 млрд грн от субаренды сельхозземель: как работает "Земельный банк"

Аграрии, взявшие в субаренду государственные сельскохозяйственные земли через онлайн-аукционы в системе "Прозорро.Продажи", уплатили в бюджет 1 млрд 8 млн грн по НДС. Такие результаты за 10 месяцев показал пилотный проект "Земельный банк", позволяющий передавать государственные участки через открытые торги.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на прессслужбу "Земельного банка".

По словам министра экономики, окружающей среды и сельского хозяйства Алексея Соболева, высокий спрос на землю (в среднем 5 участников на каждый лот), рост стартовых цен в 4,4 раза и более миллиарда гривен доходов свидетельствуют об эффективности подхода.

В общей сложности на аукционы выставили 66,4 тыс. га угодий, из которых 51,7 тыс. га уже передали фермерам. Было заключено 720 сделок, более 86% участников – представители малого и среднего бизнеса, уже собирающие урожай.

"1 миллиард гривен уплаченных средств за 10 месяцев работы - этот результат превысил наши начальные ожидания. Сейчас более 160 аграрных предприятий, 86,8% из которых - малый и средний агробизнес, законно обрабатывают государственные земли", - отметил генеральный директор "Земельного банка" Ярослав Ярославский.

Больше средств за пользование землей по НДС уплатили аграрии Кировоградской (235,4 млн грн), Харьковской (214,3 млн грн) и Полтавской (105,7 млн грн) областей. Самым дорогим лотом стал "бриллиант Земельного банка" площадью 3969 га в Кировоградской области: за него агрокомпания заплатила 78,6 млн грн, что в пять раз выше стартовой цены.

Отмечается, что проект "Земельный банк", реализуемый Фондом госимущества и "Прозорро.Продажи", имеет целью легализовать государственные сельхозземли и привлечь агробизнес к прозрачной субаренде. В настоящее время в системе доступно более 750 участков общей площадью более 11 тыс. га – больше всего в Харьковской, Николаевской и Закарпатской областях.

Заметим, что в прошлом году в рамках проекта "Земельный банк" состоялось 266 успешных аукционов по передаче в субаренду государственных сельскохозяйственных земель наобщую сумму 757 млн грн.