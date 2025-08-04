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Держава заробила понад 1 млрд грн від суборенди сільгоспземель: як працює "Земельний банк"

суборенда землі
Держава заробила 1 млрд грн на суборенді землі через Земельний банк / Depositphotos

Аграрії, які взяли в суборенду державні сільськогосподарські землі через онлайн-аукціони у системі "Прозорро.Продажі", сплатили до бюджету 1 млрд 8 млн грн з ПДВ. Такі результати за 10 місяців показав пілотний проєкт "Земельний банк", що дає змогу передавати державні ділянки через відкриті торги.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на пресслужбу "Земельного банку".

За словами міністра економіки, довкілля та сільського господарства Олексія Соболєва, високий попит на землю (у середньому 5 учасників на кожен лот), зростання стартових цін у 4,4 раза та понад мільярд гривень доходів свідчать про ефективність підходу.

Загалом на аукціони виставили 66,4 тис. га угідь, з яких 51,7 тис. га вже передали фермерам. Було укладено 720 угод, понад 86% учасників – представники малого та середнього бізнесу, які вже збирають урожай.

"1 мільярд гривень сплачених коштів за 10 місяців роботи — цей результат перевищив наші початкові очікування. Наразі понад 160 аграрних підприємств, 86,8% з яких — малий і середній агробізнес, законно обробляють державні землі", — зазначив генеральний директор "Земельного банку" Ярослав Ярославський.

Найбільше коштів за користування землею з ПДВ сплатили аграрії Кіровоградської (235,4 млн грн), Харківської (214,3 млн грн) та Полтавської (105,7 млн грн) областей. Найдорожчим лотом став "діамант Земельного банку" площею 3969 га в Кіровоградській області: за нього агрокомпанія сплатила 78,6 млн грн, що у п’ять разів вище стартової ціни.

Зазначається, що проєкт "Земельний банк", який реалізують Фонд держмайна та "Прозорро.Продажі", має на меті легалізувати державні сільгоспземлі та залучити агробізнес до прозорої суборенди. Наразі в системі доступні понад 750 ділянок загальною площею понад 11 тис. га – найбільше в Харківській, Миколаївській та Закарпатській областях.

Зауважимо, що лише минулого року у рамках проєкту "Земельний банк" відбулося 266 успішних аукціонів із передачі в суборенду державних сільськогосподарських земель на загальну суму 757 млн грн.

Автор:
Тетяна Гойденко