Земельні аукціони за тиждень: державні ділянки принесли понад 51 мільйон гривень

У системі Prozorro.Продажі протягом тижня відбулося 44 аукціони з передачі в суборенду державних сільськогосподарських земель.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на "Земельний банк".

Торги пройшли в Харківській, Закарпатській та Полтавській областях. Загальна площа виставлених ділянок — 2 474 гектари.

За підсумками тижня переможні ставки учасників сягнули 51,5 млн грн, а очікуваний економічний ефект разом із ПДВ може скласти 61,8 млн грн. У торгах взяли участь 133 пропозиції, а середня ставка за гектар землі склала 20 823 грн. У результаті конкурентної боротьби ціна ділянок зросла в середньому у 4,2 раза.

Найдорожчим лотом стала земельна ділянка на Харківщині площею 247,58 га, за яку змагалися четверо учасників. Стартова вартість зросла у 4,8 раза — до 6 млн грн. Ціна за один гектар цієї ділянки склала 24 234 грн.

Окремо 27 червня було проведено 12 аукціонів на загальну площу 566,25 га. Стартова вартість усіх лотів становила 2,6 млн грн, а за підсумками торгів зросла в 3,4 раза. Середня вартість гектара досягла 15 943 грн, а очікуваний економічний ефект з ПДВ — 10,8 млн грн. Найдорожчим лотом дня стала земельна ділянка на Харківщині, площею 247,58 гектарів.

Її стартова ціна зросла у 4,8 рази, а переможна ставка склала 6 млн грн. За лот змагалися 4 учасники. Вартість за один гектар зросла до – 24 234 грн.

Нагадаємо, з 16 по 20 червня у системі “Prozorro.Продажі” відбулося 23 аукціони суборенди державних земель сільськогосподарського призначення. Земельні ділянки різноманітних площ були представлені на Харківщині, Закарпатті, Львівщині, Сумщині та Одещині. Їхня загальна площа — 704,06 га.