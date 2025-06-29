Земельные аукционы за неделю: государственные участки принесли более 51 миллиона гривен

В системе Prozorro.Продажи в течение недели состоялось 44 аукциона по передаче в субаренду государственных сельскохозяйственных земель.

Об этом информирует Delo.ua со ссылкой на "Земельный банк".

Торги прошли в Харьковской, Закарпатской и Полтавской областях. Общая площадь выставленных участков – 2 474 гектара.

По итогам недели победные ставки участников составили 51,5 млн грн, а ожидаемый экономический эффект вместе с НДС может составить 61,8 млн грн. В торгах приняло участие 133 предложения, а средняя ставка за гектар земли составила 20 823 грн. В результате конкурентной борьбы цена участков выросла в среднем в 4,2 раза.

Самым дорогим лотом стал земельный участок в Харьковской области площадью 247,58 га, за который соревновались четверо участников. Стартовая стоимость выросла в 4,8 раза – до 6 млн грн. Цена за гектар этого участка составила 24 234 грн.

Отдельно 27 июня было проведено 12 аукционов на общую площадь 566,25 га. Стартовая стоимость всех лотов составила 2,6 млн. грн., а по итогам торгов выросла в 3,4 раза. Средняя стоимость гектара достигла 15 943 грн, а ожидаемый экономический эффект по НДС – 10,8 млн грн. Самым дорогим лотом дня стал земельный участок в Харьковской области, площадью 247,58 гектаров.

Ее стартовая цена выросла в 4,8 раза, а победная ставка составила 6 млн. грн. За лот соревновались 4 участника. Стоимость за один гектар выросла до – 24 234 грн.

Напомним, с 16 по 20 июня в системе "Prozorro.Продажи" состоялось 23 аукциона субаренды государственных земель сельскохозяйственного назначения. Земельные участки различных площадей были представлены в Харьковской, Закарпатской, Львовской, Сумской и Одесской областях. Их общая площадь – 704,06 га.