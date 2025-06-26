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"Земельный банк" провел 14 аукционов: самым дорогим лотом стал участок в Харьковской области

земельные участки
Сегодня "Земельный банк" провел 14 аукционов. / Freepik

26 июня в системе "Prozorro.Продажи" состоялось 14 аукциона субаренды государственных земель сельскохозяйственного назначения. Земельные участки разных площадей были представлены в Харьковской, Закарпатской и Полтавской областях. Общая площадь лотов – 520,79 гектаров.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на данные "Земельного банка".

Результаты торгов

В ходе торгов поступило 41 предложения от участников. Стартовая суммарная стоимость участков – 2,8 млн грн. По результатам торгов она выросла в 3,2 раза. А средняя стоимость одного гектара достигла 17526 грн.

Самым дорогим лотом дня стал земельный участок в Харьковской области, площадью 140,51 гектаров. Ее стартовая цена выросла в 5 раз, а победная ставка составила 3,5 млн. грн. Стоимость за один гектар – 24 908 грн.

Суммарный итог аукционов составил 9,1 млн гривен. Потенциальный экономический эффект от торгов вместе с НДС может составить 10,9 млн гривен.

Что такое "Земельный банк"?

"Земельный банк" – проект Фонда государственного имущества Украины. Это прозрачный рынок аренды государственных земель сельскохозяйственного назначения, находящихся в использовании государственных компаний. Этот инвестиционный продукт позволяет каждому украинцу начать собственное дело, арендовав земельный участок через онлайн-аукцион на Prozorro.Продажи. Он делает невозможным коррупцию и убирает любые теневые схемы.

Напомним, с 16 по 20 июня в системе " Prozorro.Продажи " состоялось 23 аукциона субаренды государственных сельхоз земель. Земельные участки были представлены в Харьковской, Закарпатской, Львовской, Сумской и Одесской областях.

Автор:
Татьяна Ковальчук