"Земельный банк" провел 5 аукционов: самым дорогим лотом стал участок в Кировоградской области

27 мая в системе "Prozorro.Продажи" состоялось пять аукционов. Земельные участки, которые были выставлены на торги, расположены в Николаевской, Кировоградской и Полтавской областях. Их общая площадь – 118,32 гектаров.

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Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на данные "Земельного банка".

В ходе торгов поступило 12 предложений от участников. Средняя стоимость за гектар земли составляет 4 777 грн.

Стартовая суммарная стоимость субаренды земельных участков составила 565 301 гривен. Ожидаемый экономический эффект с учетом 20% НДС – 678 361 грн.

Самым дорогим лотом дня стал земельный участок, расположенный в Кировоградской области, его площадь — 24,68 гектаров. За нее соперничали три участника. В ходе торгов стартовая стоимость субаренды выросла в 2 раза. А финальная ставка составила 300 001 грн. Стоимость одного гектара этого участка – 12 154 грн.

Что такое "Земельный банк"?

"Земельный банк" – проект Фонда государственного имущества Украины. Это прозрачный рынок аренды государственных земель сельскохозяйственного назначения, находящихся в использовании государственных компаний. Этот инвестиционный продукт позволяет каждому украинцу начать собственное дело, арендовав земельный участок через онлайн-аукцион на Prozorro.Продажи. Он делает невозможным коррупцию и убирает любые теневые схемы.

Напомним, в период с 19 по 23 мая в системе Prozorro. Продажи состоялись 22 онлайн-аукциона в рамках проекта "Земельный банк". По их результатам общий экономический эффект, включая НДС, составил 8,7 миллиона гривен.