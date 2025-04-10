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"Земельный банк" начал аукционы субаренды пастбищ и сенокосов: как подать заявку
Для развития животноводства в Украине "Земельный банк" в системе "Prozorro.Продажи" приступил к аукционам субаренды пастбищ и сенокосов для развития животноводства. На торги будет выставлено 7475 гектаров пастбищ и 2706 гектаров сенокосов.
Об этом сообщает пресс-служба "Земельного банка".
Наибольшие площади пастбищ будут представлены в Николаевской области (1848 га) и Харьковской области (1619 га), а сенокосов — в Полтавской (531,15 га) и Сумской (467,96 га) областях.
"Мы предлагаем аграриям разнообразные площади: от малых участков — 0,14 га до больших наделов — 65 га для пастбищ и до 257,80 га для сенокосов. Найти участок, отвечающий потребностям хозяйства, стало достаточно просто и доступно. Ведь мы расширили интерактивную карту — рассказал Ярослав Ярославский, генеральный директор ООО "Государственный земельный банк".
Такая инициатива позволит аграриям в несколько кликов увидеть актуальные предложения, перейти в выбранный лот и подготовиться к участию в аукционе.
Как принять участие в аукционе?
Чтобы отнимать в субаренду пастбища и сенокосы нужно:
- Выбрать лот на интерактивной карте "Земельного банка".
- Зарегистрироваться на одной из подключенных к системе электронных площадок.
- Подать заявку на участие в аукционе в системе "Prozorro.Продажи".
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Через личный е-кабинет необходимо скачать список обязательных документов .
- Уплатить регистрационный и гарантийный взнос.
- Поучаствовать в аукционе, предложив свою победную ставку.
Напомним, в системе Prozorro. Продажи 7 апреля состоялось 11 аукционов по передаче земельных участков в субаренду. Общий итог торгов – 21,6 млн грн, к которым дополнительно начисляется еще 4,3 млн грн НДС.