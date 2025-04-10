"Земельний банк" розпочав аукціони суборенди пасовищ та сіножатей: як подати заявку

Для розвитку тваринництва в Україні "Земельний банк" у системі "Prozorro.Продажі" розпочав аукціони суборенди пасовищ та сіножатей для розвитку тваринництва. На торги буде виставлено 7 475 гектарів пасовищ та 2 706 гектарів сіножатей.

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Про це повідомляє пресслужба "Земельного банку".

Найбільші площі пасовищ будуть представлені в Миколаївській області (1 848 га) та Харківській області (1 619 га), а сіножатей — у Полтавській (531,15 га) та Сумській (467,96 га) областях.

"Ми пропонуємо аграріям різноманітні площі: від малих ділянок — 0,14 га до більших наділів — 65 га для пасовищ і до 257,80 га для сіножатей. Знайти ділянку, що відповідає потребам господарства, стало досить просто й доступно. Адже ми розширили інтерактивну мапу "Земельного банку", додавши туди розділи "пасовища" та "сіножаті",— розповів Ярослав Ярославський, генеральний директор ТОВ "Державний земельний банк".

Така ініціатива дозволить аграріям у кілька кліків побачити актуальні пропозиції, перейти до обраного лота та підготуватись до участі в аукціоні.

Як взяти участь в аукціоні?

Щоб отимати у суборенду пасовища та сіножаті потрібно:

Обрати лот на інтерактивній мапі "Земельного банку". Зареєструватися на одному з підключених до системи електронних майданчиків. Подати заявку на участь в аукціоні в системі "Prozorro.Продажі". Через особистий е-кабінет необхідно завантажити перелік обов'язкових документів .

Сплатити реєстраційний та гарантійний внески. Взяти участь в аукціоні, запропонувавши свою переможну ставку.

Нагадаємо, у системі Prozorro.Продажі 7 квітня відбулося 11 аукціонів із передачі земельних ділянок у суборенду. Загальний підсумок торгів — 21,6 млн грн, до яких додатково нараховується ще 4,3 млн грн ПДВ.