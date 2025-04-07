Земельні аукціони: понад 2 тис. га передано в суборенду, вартість зросла втричі

У системі Prozorro.Продажі 7 квітня відбулося 11 аукціонів із передачі земельних ділянок у суборенду. Загальний підсумок торгів — 21,6 млн грн, до яких додатково нараховується ще 4,3 млн грн ПДВ.

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Про це повідомляє пресслужба "Земельного банку".

Очікуваний економічний ефект з урахуванням податку становить 25,9 млн грн.

Загальна площа запропонованих лотів — 2029,48 гектара. Земельні ділянки розташовані в Одеській, Сумській, Кіровоградській, Харківській та Миколаївській областях. Участь в аукціонах взяли 39 учасників.

Початкова сумарна вартість суборенди становила 7,4 млн грн. У ході торгів вона зросла майже втричі — у 2,9 раза. Середня вартість одного гектара за підсумками аукціонів склала 10 658 грн.

Найбільшим та найдорожчим лотом дня стала земельна ділянка в Миколаївській області площею 1120,66 га. За право суборенди змагалися п’ятеро учасників.

У результаті ціна зросла в 2,8 раза від стартової, досягнувши фінальної ставки в 11,2 млн грн. Вартість одного гектара цієї ділянки становить 10 074 грн.

Додамо, за шість місяців через систему "Земельний банк" аграрії отримали в користування 20 521 гектар державних сільськогосподарських земель на умовах суборенди через аукціони Prozorro.Продажі.