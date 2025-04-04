20 тисяч гектарів через Prozorro: які області найактивніше орендують державні землі

За шість місяців через систему "Земельний банк" аграрії отримали в користування 20 521 гектар державних сільськогосподарських земель на умовах суборенди через аукціони Prozorro.Продажі.

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Про це йдеться у повідомленні "Земельного банку".

Ця система працює у 18 областях України, а загальна кількість укладених угод суборенди вже досягла 271. Загальна площа земель, переданих у користування, становить 20 521 гектар.

Найбільше державних земель отримали аграрії у трьох областях. У Кіровоградській області передано 42 ділянки загальною площею 3 896 гектарів. У Миколаївській області – 16 ділянок загальною площею 3 298 гектарів. У Полтавській області – 15 ділянок на 2 520 гектарів.

Активність у цих регіонах пояснюється високим попитом серед аграріїв, а також доступністю земельних ділянок, які виставлялися на торги.

Найменше угод уклали у Львівській, Одеській та Черкаській областях. Це пов’язано з тим, що на першому етапі аукціонів було доступно менше ділянок.

Зазначимо, що за шість місяців роботи онлайн-аукціонів "Земельного банку" понад 20 тисяч гектарів державних сільськогосподарських земель передали в користування на прозорих та конкурентних умовах. В результаті цих аукціонів до бюджету надійшло 584,9 млн грн з урахуванням ПДВ.