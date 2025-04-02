"Земельний банк" провів 13 аукціонів: найдорожчим лотом стала ділянка на Харківщині

Сьогодні, 2 квітня, у системі Prozorro.Продажі відбулося 13 аукціонів. Лоти, які були виставлені на торги, розташовані у Сумській, Миколаївській та Харківській областях. Їх загальна площа становить 524,65 гектарів.

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Про це повідомила пресслужба "Земельного банку".

Під час торгів було отримано 41 пропозицію від учасників. Стартова сумарна вартість суборенди земельних ділянок склала 2,1 млн грн, яка у результаті торгів зросла у три рази. А середня вартість одного гектару становила 12 776 грн. Очікуваний економічний ефект із врахуванням 20% ПДВ склав 8 млн грн.

Найдорожчий лот дня – земельна ділянка на Харківщині. Її площа – 40,17 гектарів. За лот змагалися 6 учасників, а зростання вартості відбулося у 7,6 разів. Фінальна ставка склала 1,2 млн грн. Вартість одного гектару цієї ділянки – 32 091 грн.

Варто зазначити, що кошти, отримані від оренди землі, спрямовуються на наповнення державного бюджету, значна частина якого йде на підтримку обороноздатності України.

Що таке "Земельний банк"?

"Земельний банк" – проєкт Фонду державного майна України. Це прозорий ринок оренди державних земель сільськогосподарського призначення, які перебувають у користуванні державних підприємств. Цей інвестиційний продукт дозволяє кожному українцю розпочати власну справу, орендувавши земельну ділянку через онлайн-аукціон на Prozorro.Продажі. Він унеможливлює корупцію та прибирає будь-які тіньові схеми.

Нагадаємо, 26 березня у системі Prozorro.Продажі відбулося 14 аукціонів. Лотами стали земельні ділянки, розташовані у Харківській, Сумській, Дніпропетровській та Миколаївській областях.