"Земельний банк" за тиждень залучив 43,8 млн грн від суборенди державних земель

За минулий тиждень у системі Prozorro.Продажі відбулося 25 аукціонів із суборенди державних сільськогосподарських земель у Сумській та Миколаївській областях. Загальна площа виставлених ділянок склала 2799,04 га.

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Про це повідомила пресслужба "Земельного банку".

Сумарний результат торгів – 43,8 млн грн, а з урахуванням ПДВ очікуваний економічний ефект може скласти 52,6 млн грн. Загалом на аукціонах було подано 84 пропозиції від аграрних підприємств та фермерських господарств.

Середня вартість суборенди 1 гектара склала 15 665 грн, а стартова ціна земельних ділянок у середньому зросла у 4,5 раза.

Найдорожчий лот тижня – ділянка на Сумщині площею 120,26 га. У ході торгів її вартість зросла у 5 разів, а переможна ставка склала 3 млн грн. Вартість 1 гектара – 25 002 грн.

Результати аукціонів 21 березня

У п’ятницю, 21 березня, відбулося 10 онлайн-торгів у Сумській та Миколаївській областях. Загальна площа виставлених лотів – 858,37 га. На аукціонах було подано 33 пропозиції.

Стартова вартість суборенди склала 3,3 млн грн, але за підсумками торгів вона зросла у 4,2 раза, досягнувши 14,1 млн грн. Очікуваний економічний ефект з ПДВ – 16,9 млн грн.

Найдорожчий лот дня – ділянка на Миколаївщині площею 216,06 га. За неї змагалися три учасники, а ціна зросла у 3,5 раза. Переможна ставка – 2,7 млн грн, що відповідає 12 727 грн за гектар.

Додамо, що протягом тижня 10-16 березня на платформі Prozorro.Продажі відбулися 29 аукціонів із суборенди державних сільськогосподарських земель на загальну суму 42 млн дол.