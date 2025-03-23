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"Земельный банк" за неделю привлек 43,8 млн грн от субаренды государственных земель
За прошедшую неделю в системе Prozorro.Продажи состоялось 25 аукционов по субаренде государственных сельскохозяйственных земель в Сумской и Николаевской областях. Общая площадь выставляемых участков составила 2799,04 га.
Об этом сообщила пресс-служба "Земельного банка".
Суммарный результат торгов – 43,8 млн. грн., а с учетом НДС ожидаемый экономический эффект может составить 52,6 млн. грн. В общей сложности на аукционах было подано 84 предложения от аграрных предприятий и фермерских хозяйств.
Средняя стоимость субаренды 1 гектара составила 15665 грн, а стартовая цена земельных участков в среднем выросла в 4,5 раза.
Самый дорогой лот недели – участок в Сумской области площадью 120,26 га. В ходе торгов ее стоимость выросла в 5 раз, а победная ставка составила 3 млн. грн. Стоимость 1 гектара – 25 002 грн.
Результаты аукционов 21 марта
В пятницу, 21 марта, прошли 10 онлайн-торгов в Сумской и Николаевской областях. Общая площадь выставленных лотов – 858,37 га. На аукционах было представлено 33 предложения.
Стартовая стоимость субаренды составила 3,3 млн. грн., но по итогам торгов она выросла в 4,2 раза, достигнув 14,1 млн. грн. Ожидаемый экономический эффект по НДС – 16,9 млн грн.
Самый дорогой лот дня – участок Николаевской области площадью 216,06 га. За нее соперничали три участника, а цена выросла в 3,5 раза. Победная ставка – 2,7 млн. грн., что соответствует 12 727 грн. за гектар.
Добавим, что в течение недели 10-16 марта на платформе Prozorro. Продажи состоялись 29 аукционов по субаренде государственных сельскохозяйственных земель на общую сумму 42 млн дол.