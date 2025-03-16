Аукционы "Земельного банка": за неделю государство получило более 42 млн грн

На этой неделе на платформе Prozorro. Продажи состоялись 29 успешных аукционов по субаренде государственных сельскохозяйственных земель в Сумской и Николаевской областях.

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Об этом сообщила пресс-служба "Земельного банка".

Общая площадь переданных в субаренду участков составила 2357,7 га, а сумма победных ставок составила 35,6 млн. грн. С учетом налога на добавленную стоимость ожидаемый экономический эффект может достигнуть 42,7 млн. грн.

Аукционы вызвали значительный интерес среди участников – в общей сложности было представлено 96 предложений. К торгам приобщались как крупные аграрные предприятия, так и фермерские хозяйства из разных регионов Украины. Средняя стоимость субаренды за гектар земли превысила 15 099 грн.

В результате стоимость выставленных земельных участков в ходе торгов выросла в четыре раза от первоначального.

Самый дорогой лот недели

Самым дорогим лотом стал земельный участок в Николаевской области площадью 227 гектаров, за который боролись несколько участников. Ее стоимость в процессе торгов выросла до 3,1 млн. грн., а цена одного гектара составила 13,8 тысячи гривен.

Кроме общих итогов недели, 14 марта прошли еще девять аукционов, на которых передано в субаренду 708,44 га государственных земель. Стоимость этих лотов выросла с начальных 3 млн. грн. до 9,6 млн. грн. Средняя стоимость одного гектара составила 13591 грн.

Самым дорогим участком стала земля площадью 141,15 гектара, расположенная в Николаевской области. За этот лот соревновались три участника, и в ходе торгов его стоимость выросла в 3,8 раза, достигнув 1,8 млн. грн. С учетом налога на добавленную стоимость ожидаемый экономический эффект этих торгов составил 11,5 млн. грн.

Денежные средства, полученные от аренды земли, направляются на наполнение государственного бюджета, значительная часть которого идет на поддержку обороноспособности Украины.

Напомним, с 24 по 28 февраля в системе Prozorro.Продажи состоялось 18 аукционов по субаренде сельскохозяйственных земель, которые принесли государству 45 миллионов гривен.