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Земельные аукционы принесли государству 45 млн грн за неделю: цены на гектар выросли в 4,5 раза

Земельные аукционы принесли государству 45 млн грн за неделю: цены на гектар выросли в 4,5 раза
Общая площадь выставленных земельных участков составила 2890 гектаров

С 24 по 28 февраля в системе Prozorro. Продажи состоялось 18 аукционов по субаренде государственных сельскохозяйственных земель.

Об этом сообщает пресс-служба "Земельного банка".

Лоты были представлены в восьми регионах Украины: Винницкой, Киевской, Житомирской, Одесской, Николаевской, Кировоградской, Ивано-Франковской и Хмельницкой областях.

Общая площадь выставленных земельных участков составила 2890 гектаров.

Общий результат торгов — 45 миллионов гривен, а с учетом НДС потенциальный экономический эффект может составить 54 миллиона гривен. За лоты соперничали 79 участников, что свидетельствует о высоком спросе на государственные земли.

Средняя стоимость субаренды одного гектара по итогам торгов составила 15582 грн, а цены на земельные участки в среднем выросли в 4,5 раза.

Самый дорогой лот недели

Самый дорогой лот недели – участок площадью 1186,2 га Николаевской области. Пять участников боролись за нее, подняв первоначальную стоимость до 16 миллионов гривен. В результате цена за гектар выросла до 13,5 тысяч гривен.

Заметим, что в январе в Prozorro.Продаже состоялся онлайн-аукцион на субаренду с/х земли в Кировоградской области. Стартовая цена составляла более 13,6 млн. грн., а в результате торгов ее повысили до 75,4 млн. грн., что стало самым высоким показателем с 2021 года.

Автор:
Татьяна Гойденко