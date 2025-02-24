С начала великой войны более 45,6 млрд грн заработали организаторы на аукционах в "Prozorro.Продажі"

С начала полномасштабного вторжения РФ в Украину онлайн -аукционы в государственной электронной торговой системе "Prozorro.Продажі" принесли организаторам более 45,6 млрд грн. Это результат более 61,2 тыс. успешных торгов в течение трех лет.

Об этом сообщила пресс-служба Министерства экономики Украины,

По результатам онлайн-аукционов стоимость публичных активов выросла более чем в 1,5 раза. Почти 18 млрд. грн. из этих средств получили общины и государство от приватизации — такую стоимость объектов оплатили победители торгов в бюджеты разных уровней.

"Благодаря онлайн-аукционам в системе Прозорро. Продажи государственные активы реализуются по рыночной цене, а полученные средства направляются на развитие страны. Инвесторы, даже в сложных условиях, активно вовлекаются в приватизацию, которая уже принесла бюджету почти 18 млрд грн", – отметила первый вице-премьер-министр Украины — министр экономики Юлия Свириденко.

По данным Министерства финансов, почти треть успешных аукционов после 24 февраля 2022 приходится на аренду государственного и коммунального имущества — почти 20,6 тыс. подписанных соглашений; такую же долю имеют земельные торги — более 19,3 тыс. завершенных аукционов.

Аукционы по реализации публичных активов во время военного положения объявляли почти 6,2 тыс. организаторов. Более половины всех успешных торгов провели органы местного самоуправления. Они продавали и сдавали в аренду недвижимость, оборудование, авто, землю и заработали в свои бюджеты почти 5,7 млрд грн.

Наиболее активными коммунальными организаторами были:

на Киевщине — более 3,2 тыс. успешных торов;

на Львовщине — почти 3,1 тыс.;

в Одесской области — более 2,7 тыс.

За публичные активы на торгах во время широкомасштабной войны сразились почти 66,3 тыс. участников. Среди активов наивысший спрос имели:

аренда вагонов;

приватизация;

земельные торги;

спецразрешения на пользование недрами;

активы банков-банкротов.

По состоянию на 24 февраля 2025 года в системе имеется почти 2,6 тыс. онлайн-аукционов с определенными победителями, которые после подписания договоров могут принести организаторам еще около 1,6 млрд грн.

Что известно о системе "Prozorro.Продажи"?

Prozorro.Продажи — акционерное общество, 100% акций которого принадлежат государству в лице Министерства экономики. Площадка обеспечивает работу электронной торговой системы, в которой проходят онлайн-аукционы по сдаче в аренду и продаже публичных активов. "Prozorro.Продажи" гарантируют безопасность торгов, невозможность вмешательства кого-либо в их ход и равный доступ каждого участника к участию в аукционе, а также возможность кого-либо в режиме реального времени следить за онлайн-аукционами и их результатами.

Напомним, "Земельный банк" выставляет на торги земельные участки, расположенные в 11 областях Украины. 24, 26 и 28 февраля в системе "Prozorro.Продажи" состоится 27 аукционов по субаренде земельных участков общей площадью 3114,70 гектаров.