Prozorro Market сэкономил государству 2 млрд грн за первый месяц 2025 года

В январе 2025 года государственные заказчики закупили через Prozorro Market товары широкого потребления на сумму 16 млрд грн, сэкономив при этом почти 2 млрд грн. Для сравнения, за весь 2024 экономия составляла 4 млрд грн.

Об этом сообщает пресс-служба Минэкономики.

По состоянию на начало 2025 года Prozorro Market активно используют около 13 тысяч государственных заказчиков. Электронный каталог позволяет быстро закупать товары для государственных учреждений, в частности, пищевые продукты, офисное оборудование, товары для нужд обороны, школьные автобусы, электроэнергию и т.д.

Частью каталога, охватывающей товары широкого потребления, занимается государственное учреждение "Профессиональные закупки".

По словам министерки экономики Юлии Свириденко, в январе Prozorro Market получил ряд обновлений, которые сделали систему еще более удобной. В частности, введены автоматизированные шаблоны договоров, а также готовится функция для удобного сравнения цен на товары.

"Готовим также решение, которое позволит удобно сравнивать цены на товары. Результаты января демонстрируют эффективность изменений: экономия на товарах широкого потребления, таких как продовольствие и энергоносители, составила 1,7 млрд грн, еще около 300 млн грн заказчики сэкономили на лекарственных средствах", – отметила Свириденко.

Преимущества электронного каталога

Сообщается, что Prozorro Market не только позволяет экономить бюджетные средства, но значительно ускоряет процесс закупок. Заказчики могут получить необходимые товары всего за 9 дней, поскольку в системе уже проверены поставщики, готова тендерная документация и шаблоны договоров.

Кроме того, Prozorro Market способствует развитию малого и среднего бизнеса, создавая равные условия для участия предпринимателей в государственных закупках. В настоящее время через электронный каталог продают более 5,5 тысячи поставщиков.

"Prozorro Market обеспечивает бизнесу равный доступ к государственным закупкам. Государство вместо этого получает более широкий выбор качественных товаров по конкурентным ценам. Сейчас через е-каталог продают более 5,5 тысяч поставщиков", - подчеркнул директор ГУ "Профессиональные закупки" Евгений Якубовский.

Он добавил, что каждый поставщик проходит тщательную проверку, подтверждая свою добродетельность и релевантный опыт. Такой подход гарантирует заказчикам качество товаров, прозрачность закупок и надежность контрагентов.

В 2024 году государственные заказчики приобрели через Prozorro Market товаров широкого потребления на сумму более 41 млрд грн – это в четыре раза больше, чем в 2023 году.

Добавим, что в прошлом году система Prozorro прошла трансформации через военное время и внедрила Prozorro Market. В результате в течение 2023 года объемы закупок через систему Prozorro выросли втрое, до 480 млрд грн.