Prozorro Market зекономив державі 2 млрд грн за перший місяць 2025 року

У січні 2025 року державні замовники закупили через Prozorro Market товари широкого вжитку на суму 16 млрд грн, при цьому заощадивши майже 2 млрд грн. Для порівняння, за весь 2024 рік економія становила 4 млрд грн.

Про це повідомляє пресслужба Мінекономіки.

Станом на початок 2025 року Prozorro Market активно використовують близько 13 тисяч державних замовників. Електронний каталог дозволяє швидко закуповувати товари для державних установ, зокрема харчові продукти, офісне устаткування, товари для потреб оборони, шкільні автобуси, електроенергію тощо.

Частиною каталогу, що охоплює товари широкого вжитку, займається державна установа "Професійні закупівлі".

За словами міністерки економіки Юлії Свириденко, у січні Prozorro Market отримав низку оновлень, які зробили систему ще зручнішою. Зокрема, запроваджено автоматизовані шаблони договорів, а також готується функція для зручного порівняння цін на товари.

"Готуємо також рішення, яке дозволить зручно порівнювати ціни на товари. Результати січня демонструють ефективність змін: економія на товарах широкого вжитку, таких як харчі та енергоносії, становила 1,7 млрд грн, ще близько 300 млн грн замовники зекономили на лікарських засобах", – зазначила Свириденко.

Переваги електронного каталогу

Повідомляється, що Prozorro Market не лише дозволяє економити бюджетні кошти, а й значно прискорює процес закупівель. Замовники можуть отримати необхідні товари всього за 9 днів, оскільки у системі вже є перевірені постачальники, готова тендерна документація та шаблони договорів.

Окрім цього, Prozorro Market сприяє розвитку малого та середнього бізнесу, створюючи рівні умови для участі підприємців у державних закупівлях. Наразі через електронний каталог продають понад 5,5 тисяч постачальників.

"Prozorro Market забезпечує бізнесу рівний доступ до державних закупівель. Держава натомість отримує ширший вибір якісних товарів за конкурентними цінами. Наразі через е-каталог продають понад 5,5 тисяч постачальників", – наголосив директор ДУ "Професійні закупівлі" Євген Якубовський.

Він додав, що кожен постачальник проходить ретельну перевірку, підтверджуючи свою доброчесність і релевантний досвід. Такий підхід гарантує замовникам якість товарів, прозорість закупівель та надійність контрагентів

Відомство зазначає, що у 2024 році державні замовники придбали через Prozorro Market товарів широкого вжитку на суму понад 41 млрд грн – це вчетверо більше, ніж у 2023 році.

Додамо, що минулого року система Prozorro пройшла трансформації через воєнний час та впровадила Prozorro Market. Внаслідок цього, протягом 2023 року обсяги закупівель через систему Prozorro зросли утричі, до 480 млрд грн.