У 2023 році обсяги закупівель в Prozorro зросли втричі

Минулого року система Prozorro пройшла трансформації через воєнний час, зменшила тривалість процедур та впровадила Prozorro Market. Внаслідок цього, протягом 2023 року обсяги закупівель через систему Prozorro зросли утричі, до 480 млрд грн.

Про це повідомляє Міністерство економіки України.

"Станом на останні місяці понад 80% коштів на закупівлях витрачаються саме через систему Prozorro, а отже у конкурентний та відкритий спосіб", - сказала перший віцепрем’єр-міністр - міністр економіки України Юлія Свириденко.

За її словами, повернення незбройних оборонних закупівель Міністерства оборони до системи Prozorro також ілюструє прозорість системи публічних закупівель. За пів року на цих тендерах вдалося заощадити майже 7 млрд грн, або 16% від бюджету.

Загалом, протягом року замовникам вдалося знизити ціну своїх закупівель на 37 млрд грн від очікуваної вартості.

Заступник Міністра економіки Надія Бігун підкреслила, що закупівлі, крім економії, мають стратегічне значення для стимулювання внутрішнього виробництва товарів та послуг.

У Мінекономіки зазначають, що закупівлі можуть дати поштовх локальному бізнесу й виробникам, які готові долучатися до відбудови країни, а це сприятиме підтримці українських виробників та залучення додаткових інвестицій.

У Мінекономіки зазначають, що публічні закупівлі є і в інтересах внутрішніх виробників, а головна ціль державних закупівель - витрачати державні кошти на закупівлі товарів внутрішнього виробництва. У Міністерстві запевняють, що це може повернути до 40% державних коштів назад в бюджет у вигляді податків.

Додамо, нещодавно систему Prozorro оснастили новою функцією, яка дозволяє замовникам обґрунтувати доцільність своєї закупівлі.

Вписати обґрунтування можна в спеціальному полі в річному плані закупівель або до оголошення торгів, або ж під час чи після їх проведення. Редагування поля чи надання додаткової інформації можливі в будь-який момент, але на сайті відображатиметься історія змін.