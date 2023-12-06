Доцільність закупівлі можна буде пояснити: в Prozorro зʼявилася нова функція

Систему Prozorro оснастили новою функцією, яка дозволяє замовникам обґрунтувати доцільність своєї закупівлі. Про це повідомила пресслужба Мінекономіки.

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Зазначається, що вписати обґрунтування можна в спеціальному полі в річному плані закупівель або до оголошення торгів, або ж під час чи після їх проведення. Редагування поля чи надання додаткової інформації можливі в будь-який момент, але на сайті відображатиметься історія змін.

Функція буде доступна для будь-яких закупівель, без прив’язки до очікуваної вартості, предмету закупівлі чи типу процедури.

Знайти обґрунтування можна буде на сторінці тендера, натиснувши на кнопку "Перейти до обгрунтування та плану закупівлі".

Як додали в Мінекономіки, замовник може внести в поле будь-яку інформацію, яку вважає потрібною, а також додати посилання на документи, якщо є така необхідність.

У міністерстві рекомендують вказувати в полі, чому цю закупівлю необхідно здійснити саме зараз, для чого вона, як допоможе підприємству здійснювати діяльність або яку користь принесе суспільству.

Скандали з закупівлями

Зауважимо, що ця функція з'явилася після того, як у політичному та інформаційному просторах обговорювалися низка скандалів, повʼязаних із закупівлями.

Наприклад, в грудні 2022 року Управління освіти Дніпровської РДА закупило 12 овочерізок для укриттів. Одна овочерізка обійшлася в майже 132 тис. грн, а вся закупівля – в понад 1,58 млн гривень.

Навесні поточного року це ж відомство закупило для облаштування укриттів понад 300 барабанів із натуральної шкіри і молоточків для них на понад 890 тис. гривень. Лот у системі Prozorro називався "Музичні інструменти для психологічного розвантаження дітей в укриттях під час повітряних тривог". Уже після хвилі обурень було повідомлено про розрив договору на закупівлю барабанів.

До зони уваги потрапляв, зокрема, й "Енергоатом". Влітку нардеп від партії "Голос" Ярослав Железняк заявив, що держпідприємство закупило 280 тис. рукавичок на окуповану Запорізьку АЕС. Тоді в "Енергоатомі" назвали таку інформацію "неправдивою та маніпулятивною". Кілька тижнів тому депутат поінформував, що в жовтні цей тендер було "тихесенько" розірвано.