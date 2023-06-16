Барабанів в укриттях не буде. Договір на закупівлю інструментів розірвали

Договір на закупівлю барабанів для "психологічного розвантаження дітей" в столичних укриттях на понад 890 тис. грн розірвано. Про це заявив т.в.о. голови Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації Павло Бабій, передає пресслужба відомства.

За словами чиновника, він направив листи щодо проведення службового розслідування та створення комісії, яка перевірить обґрунтованість та доцільність закупівель музичних інструментів, овочерізок та сковорідок для укриттів.

"Хочу наголосити, що кошти з бюджету міста Києва та держави на придбання барабанів не були витрачені. А також достроково розірвано договір на закупівлю музичних інструментів (барабанів різних діаметрів) у кількості 306 штук", – висловився Бабій.

Нагадаємо, нещодавно стало відомо, що Дніпровський район Києва закупив для облаштування укриттів понад 300 барабанів із натуральної шкіри і молоточків для них на понад 890 тис. гривень. Лот у системі Prozorro називався "Музичні інструменти для психологічного розвантаження дітей в укриттях під час повітряних тривог". Така закупівля викликала в мережі хвилю як обурень, так і жартів.

За кілька днів до цього набула резонансу інформація, що ще в листопаді 2022 року Мистецький ліцей "Зміна", розташований у тому ж Дніпровському районі столиці, оголосив тендер на закупівлю "технологічного обладнання в укриття закладу освіти". Ішлося про дві багатофункціональні сковороди по 725,7 тис. гривень кожна.

А в грудні управління освіти Дніпровської РДА закупило 12 овочерізок для укриттів. Одна овочерізка обійшлася в майже 132 тис. грн, а вся закупівля – в понад 1,58 млн гривень.

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