У Києві вирішили встановити до 250 модульних укриттів: скільки на це виділять коштів

У Києві планують встановити 200-250 модульних бетонних укриттів. Місто виділить на це 300 млн грн.

Про це повідомив міський голова Віталій Кличко.

"Протягом 3-5 днів Департамент муніципальної безпеки КМДА спільно з Головним управлінням ДСНС України у місті Києві та головами районних адміністрацій столиці мають визначитися з кількістю необхідних для міста модульних наземних укриттів та місцями їх встановлення", - зазначив він.

За його словами, так рішення прийняли 1 червня на засіданні постійної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій.

Також глави районів мають надати інформацію щодо необхідністю встановлення таких модулів на територіях шкіл та дитсадків, де відсутні підземні укриття.

Нагадаємо, спеціальні комісії в Україні станом на 10 червня вже обстежили 62 912 укриттів. 9,3% виявилися зачиненими, а ще 23,6% – непридатними для використання.

Масові перевірки укриттів в Україні, особливо в Києві, почали після скандалу з загибеллю в столиці у ніч на 1 червня трьох людей через те, що вони не могли потрапити до укриття, оскільки воно було зачинене.

В свою чергу, ситуація з укриттями в Києві переросла в політичну суперечку щодо того, хто має бути відповідальним за стан укриттів і, зокрема, загибель людей 1 червня, - військове керівництво міської адміністрації, районні адміністрації чи мер Віталій Кличко.