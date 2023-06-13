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У Києві вирішили встановити до 250 модульних укриттів: скільки на це виділять коштів
У Києві планують встановити 200-250 модульних бетонних укриттів. Місто виділить на це 300 млн грн.
Про це повідомив міський голова Віталій Кличко.
"Протягом 3-5 днів Департамент муніципальної безпеки КМДА спільно з Головним управлінням ДСНС України у місті Києві та головами районних адміністрацій столиці мають визначитися з кількістю необхідних для міста модульних наземних укриттів та місцями їх встановлення", - зазначив він.
За його словами, так рішення прийняли 1 червня на засіданні постійної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій.Підписуйтесь на наш Telegram канал
Також глави районів мають надати інформацію щодо необхідністю встановлення таких модулів на територіях шкіл та дитсадків, де відсутні підземні укриття.
Нагадаємо, спеціальні комісії в Україні станом на 10 червня вже обстежили 62 912 укриттів. 9,3% виявилися зачиненими, а ще 23,6% – непридатними для використання.
Масові перевірки укриттів в Україні, особливо в Києві, почали після скандалу з загибеллю в столиці у ніч на 1 червня трьох людей через те, що вони не могли потрапити до укриття, оскільки воно було зачинене.
В свою чергу, ситуація з укриттями в Києві переросла в політичну суперечку щодо того, хто має бути відповідальним за стан укриттів і, зокрема, загибель людей 1 червня, - військове керівництво міської адміністрації, районні адміністрації чи мер Віталій Кличко.