По всій Україні розпочнуть перевірку укриттів — рішення уряду

Кабінет міністрів України під час засідання 1 червня ухвалив протокольне рішення про перевірку роботи всіх укриттів в Україні, зокрема, в Києві.

Про це повідомила пресслужба уряду.

Протокол передбачає, що у будь-який час доби під час повітряної тривоги укриття мають бути доступними для всіх людей.

"Напрацюємо зміни до законодавства для посилення кримінальної відповідальності щодо тих, хто своєю недбалістю наражає дітей та дорослих на смертельну небезпеку. Покарання буде суворим, щоб такі кричущі випадки більше не повторилися", — підкреслив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

Рішення щодо перевірки ухвалили у зв'язку з тим, що внаслідок атаки на Київ в ніч на 1 червня троє людей загинули — вони не могли потрапити до укриття, адже воно було закрите.

У зв'язку з цим мер Києва Віталій Кличко попросив Офіс президента та уряд відсторонити голову Деснянського району Дмитра Ратнікова від виконання обовʼязків після трагедії у столиці. Поліція Києва розпочала кримінальне провадження через закрите бомбосховище під час повітряної тривоги у столиці. Правоохоронці проводять слідчі дії.

Крім того, відтепер патрульні поліцейські допомагатимуть міській владі контролювати роботу укриттів уночі.

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