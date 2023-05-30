Зеленський дорікнув місцевій владі за безвідповідальне ставлення до доступності укриттів

Президент Володимир Зеленський вказує, що місцева влада має відповідально ставитися до забезпечення доступності укриттів для місцевих мешканців. Про це він сказав у вечірньому відеозверненні.

"Хочу, щоб мене зараз почули всі представники місцевої влади, які відповідають за конкретні громади, за конкретну територію. Укриття у містах мають бути доступними. Люди мають розуміти, коли і як збільшиться кількість та доступність укриттів. Це відповідальність конкретних посадовців, і конкретна відповідальність", - заявив глава держави.

За його словами, "дуже й дуже важливо" зважати на повітряну тривогу та не ставитися до неї легковажно, оскільки, зокрема, під час чергового нічного нальоту російських дронів 30 травня "були влучання, були падіння уламків із відповідними наслідками, на жаль, були втрати".

"Знову й знову дякую нашим воїнам за кожен збитий "Шахед", за кожну збиту російську ракету. Бо це завжди – врятовані життя людей, завжди врятована інфраструктура", - зазначив президент.

Зеленський також повідомив, що під час розмови у вівторок з канцлером Німеччини Олафом Шольцем, зокрема, подякував йому за вже надані Україні системи протиповітряної оборони, "тобто за вже врятовані Німеччиною життя наших людей".

"Обговорили й загалом оборонну ситуацію, нашу безпекову співпрацю. Перед важливими міжнародними заходами, що відбудуться вже дуже скоро, виходимо на спільні позиції, на спільні рішення. І я дякую Олафу, пану канцлеру, за його особисту рішучість, яка багато в чому стає рішучістю всієї Європи", - додав він.

Нагадаємо, що нещодавно Київська міська військова адміністрація заявила, що після чергової ракетної атаки до неї надійшли численні скарги щодо того, що укриття були зачинені і до них неможливо було потрапити.