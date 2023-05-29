Завдяки ППО за день врятовано щонайменше сотні життів - Зеленський

Президент Володимир Зеленський вказує, що завдяки роботі українських сил протиповітряної оборони 29 травня вдалося запобігти загибелі щонайменше сотень людей. Про це він сказав у вечірньому відеозверненні.

"Кілька російських терористичних атак за добу. "Шахеди", крилаті ракети, балістичні. Керовані авіабомби. Дякувати нашій ППО – усім захисникам і захисницям неба, – сьогодні вдалося врятувати як мінімум сотні життів. Лише за один день. Більшість "Шахедів" і ракет збито", - зазначив глава держави.

На думку Зеленського, для Росії немає більшого приниження, ніж успіхи українських військових, зокрема тих, що застосовують американські зенітні ракетні комплекси Patriot.

"Нашими успіхами, нашим тиском, нашими "Петріотами" ми маємо і будемо й надалі відповідати Росії на всі прояви її зла. І ми знищимо це зло. Ніхто інший у світі не застосовує зброю проти зла ефективніше, ніж українці", - заявив він.

Натомість президент висловив упевненість, що кожна російська повітряна атака "повертає нас і весь світ до очевидного висновку: Росія хоче пройти до кінця шляхом зла, тобто до своєї поразки".

"Світ повинен бачити, що терор програє. Коли "Петріоти" в руках українців забезпечують стовідсоткове збиття будь-яких російських ракет, терор програє. Коли світ збільшує тиск на Росію, зокрема санкційний, коли ізоляція терориста зростає, коли будь-якої близькості з Москвою соромляться її колишні партнери, терор програє", - підкреслив він.

Зеленський додав, що на засіданні Ставки верховного головнокомандувача в понеділок, зокрема, було заслухано "дуже конкретні" доповіді щодо постачання нових систем ППО й ракет до них, відповідних домовленостей з партнерами України, ефективності української ППО і "того, що може зробити захист неба сильнішим", а також влучань під час російських атак, "які, на жаль, є".

Нагадаємо, що лише на Київ протягом травня російські війська здійснили вже 15 повітряних атак, зокрема в останню та в попередню ночі, а також вже вдень у понеділок. Крім того, у ніч на 29 травня росіяни атакували аеродром у Старокостянтинові Хмельницької області: українська влада визнала виведення з ладу п'яти літальних апаратів.