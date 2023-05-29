"Наша відповідь не забариться. Скоро всі все побачать", - Буданов про ракетну атаку РФ (ВІДЕО)

Начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони України генерал-майор Кирило Буданов, коментуючи обстріл України 29 травня балістичними ракетами, пообіцяв росіянам адекватну відповідь.

Його відеозвернення публікує пресслужба ГУР МО.

Буданов наголосив, що чергова спроба терористичних дій країни-агресора РФ вкотре зазнала поразки.

"Усі ті, хто в РФ до сих пір вірили, вірять чи, може, мріють про те, що зможуть залякати Україну, я хочу вас засмутити ― це не так: усі як перебували, так і перебувають на своїх робочих місцях і продовжують виконувати свою роботу", - заявив керівник української воєнної розвідки.

Він пообіцяв росіянам адекватну відповідь.

"Усі ті, хто намагався нас залякати, мріючи, що це принесе якийсь ефект, ― ви дуже скоро про це пошкодуєте. Наша відповідь не забариться. Скоро всі все побачать", - підкреслив Буданов.

Нагадаємо, армія країни-агресора РФ 29 травня атакувала Київщину балістичними та крилатими ракетами наземного базування з ОТРК "Іскандер". Силами та засобами протиповітряної оборони усі цілі знищено.

Також вночі армія Росії здійснила чергову ракетну атаку по території України, випустивши 40 крилатих ракет та 35 ударних дронів. Силами ППО знищено 37 ракет та 29 дронів.

Відомо, що зафіксовано влучання по об'єктах Хмельниччини. Один з них - військовий.

Зауважимо, нещодавно Буданов повідомив, що незабаром можна розпочати широкомасштабний наступ, оскільки Україна вже має мінімальну кількість озброєння, необхідну для цього.