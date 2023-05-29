"Наш ответ не заставит себя ждать. Скоро все все увидят", - Буданов о ракетной атаке РФ (ВИДЕО)

Начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины генерал-майор Кирилл Буданов, комментируя обстрел Украины 29 мая баллистическими ракетами, пообещал россиянам адекватный ответ.

Его видеообращение публикует пресс-служба ГУР МО.

Буданов подчеркнул, что очередная попытка террористических действий страны-агрессора РФ в очередной раз потерпела поражение.

"Все те, кто в РФ до сих пор верили, верят или, может, мечтают о том, что смогут запугать Украину, я хочу вас расстроить – это не так: все как находились, так и находятся на своих рабочих местах и продолжают выполнять свою работу", - заявил руководитель украинской военной разведки.

Он пообещал россиянам адекватный ответ.

"Все те, кто пытался нас запугать, мечтая, что это принесет какой-то эффект, ― вы очень скоро об этом пожалеете. Наш ответ не заставит себя ждать. Скоро все все увидят", - подчеркнул Буданов.

Напомним, армия страны-агрессора РФ 29 мая атаковала Киевщину баллистическими и крылатыми ракетами наземного базирования из ОТРК "Искандер". Силами и средствами противовоздушной обороны все цели уничтожены.

Также ночью армия России совершила очередную ракетную атаку по территории Украины, выпустив 40 крылатых ракет и 35 ударных дронов. Силами ПВО уничтожены 37 ракет и 29 дронов.

Известно, что зафиксировано попадания по объектам Хмельницкой области. Один из них – военный.

Отметим, что недавно Буданов сообщил, что вскоре можно начать широкомасштабное наступление, поскольку Украина уже имеет минимальное количество вооружения, необходимое для этого.