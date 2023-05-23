Україна має необхідний мінімум зброї для початку контрнаступу - Буданов

Керівник Головного управління розвідки Кирило Буданов повідомив, що незабаром можна розпочати широкомасштабний наступ, оскільки Україна вже має мінімальну кількість озброєння, необхідну для цього.

Про це він розповів в інтерв'ю японському телеканалу NHK.

Буданов наголосив, що запекла битва може тривати досить довго, через добре побудовану російську оборону. Для того, щоб вибити російських військових з території України знадобляться значні запаси зброї та боєприпасів.

"Багато мирних жителів все ще перебувають під російською окупацією, і час більше не можна втрачати. ​​Мінімальна зброя вже є. Я можу тільки сказати, що це почнеться незабаром", - розповів Буданов.

Очільник ГУР звернув увагу на те, що тривалість контрнаступу залежатиме від подальших поставок озброєння партнерами. Він висловив сподівання, що міжнародна спільнота "готова реально допомогти Україні".

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що Україні потрібно більше часу, щоб розпочати контрнаступ, так як для звільнення окупованих територій українським військовим потрібна раніше обіцяна західними партнерами зброя.

Нагадаємо, нещодавно Буданов розповів, що російська армія використала весь свій наступальний потенціал і не здатна до серйозних атак, проте вона має потенціал для оборони.