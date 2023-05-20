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Війна була неминучою: Буданов розповів, коли РФ почала підготовку до нападу
Росія почала готуватися до агресії проти України ще з 2007 року, у 2014-му скористалась зручним для моментом, аби завдати першого удару, а розпочати повномасштабне вторгнення планувала в березні 2021 року.
Про це розповів начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони України генерал-майор Кирило Буданов під час інтерв’ю для спецпроєкту Дмитра Комарова “Рік. За кадром. Розвідник”.
За його словами, якби у 2014 році нічого не трапилося, не було б анексії Криму та частини Сходу України, це все одно нічого не змінило – війна з Росією була неминучою.
Буданов додав, що повномасштабний напад на Україну росіяни спершу планували здійснити у березні 2021 року, проте згодом знінили плани.Підписуйтеся на наш YouTube канал
"Їхні плани були викриті. Тоді було ухвалене рішення оприлюднити усі наявні матеріали західним партнерам, аби з їхньою допомогою дипломатично якось завадити нападу. Тоді це вийшло”, – зазначив начальник ГУР.
Буданов наголосив, що попри це, росіяни так і не покинули місця дислокації, в яких почали зосереджувати війська якраз в період між лютим і березнем до квітня 2021 року
Раніше Буданов розповідав, що російська армія використала весь свій наступальний потенціал і не здатна до серйозних атак, проте вона має потенціал для оборони.