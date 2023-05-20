Війна була неминучою: Буданов розповів, коли РФ почала підготовку до нападу

Росія почала готуватися до агресії проти України ще з 2007 року, у 2014-му скористалась зручним для моментом, аби завдати першого удару, а розпочати повномасштабне вторгнення планувала в березні 2021 року.

Про це розповів начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони України генерал-майор Кирило Буданов під час інтерв’ю для спецпроєкту Дмитра Комарова “Рік. За кадром. Розвідник”.

За його словами, якби у 2014 році нічого не трапилося, не було б анексії Криму та частини Сходу України, це все одно нічого не змінило – війна з Росією була неминучою.

Буданов додав, що повномасштабний напад на Україну росіяни спершу планували здійснити у березні 2021 року, проте згодом знінили плани.

"Їхні плани були викриті. Тоді було ухвалене рішення оприлюднити усі наявні матеріали західним партнерам, аби з їхньою допомогою дипломатично якось завадити нападу. Тоді це вийшло”, – зазначив начальник ГУР.

Буданов наголосив, що попри це, росіяни так і не покинули місця дислокації, в яких почали зосереджувати війська якраз в період між лютим і березнем до квітня 2021 року

Раніше Буданов розповідав, що російська армія використала весь свій наступальний потенціал і не здатна до серйозних атак, проте вона має потенціал для оборони.