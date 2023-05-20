Война была неизбежна: Буданов рассказал, когда РФ начала подготовку к нападению

Россия начала готовиться к агрессии против Украины еще с 2007 года, в 2014-м воспользовалась удобным моментом, чтобы нанести первый удар, а начать полномасштабное вторжение планировала в марте 2021 года.

Об этом рассказал начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины генерал-майор Кирилл Буданов во время интервью для спецпроекта Дмитрия Комарова "Год. За кадром. Разведчик".

По его словам, если бы в 2014 году ничего не произошло, не было бы аннексии Крыма и части Востока Украины, это все равно ничего не изменило – война с Россией была неизбежной.

Буданов добавил, что полномасштабное нападение на Украину россияне сначала планировали совершить в марте 2021 года, однако впоследствии снизили планы.

"Их планы были разоблачены. Тогда было принято решение обнародовать все имеющиеся материалы западным партнерам, чтобы с их помощью дипломатически помешать нападению. Тогда это получилось", - отметил начальник ГУР.

Буданов подчеркнул, что, несмотря на это, россияне так и не покинули места дислокации, в которых начали сосредотачивать войска как раз в период между февралем и мартом до апреля 2021 года.

Ранее Буданов рассказывал, что российская армия использовала весь свой наступательный потенциал и не способна к серьезным атакам, однако имеет потенциал для обороны.