Россия исчерпала свой наступательный потенциал, но все еще способна обороняться

Руководитель Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов считает, что российская армия использовала весь свой наступательный поценциал и не способна к серьезным атакам, однако имеет потенциал для обороны.

Об этом Буданов рассказал в интервью программе "Разные люди".

"Он абсолютно исчерпан, у них сейчас есть серьезный потенциал для обороны. Оборону они построили эшелонированную, правильную, мощную", - сказал он.

Однако, по словам Буданова, это уже не та российская армия, которая могла проводить серьезные наступательные операции. Он считает, что максимум, на который сейчас способны россияне – это локальные атаки, как в районе Бахмута.

Руководитель разведки подчеркнул, что все, что могли задействовать россияне против украинской армии, они уже задействовали.

Буданов рассказал, что количество солдат РФ, непосредственно задействованных в боях на территории Украины составляет почти 400 тыс. Из них около 370 тыс – это военные или мобилизованные, 20 тысяч – нацгвардейцы и 7 тыс – члены различных "добровольческих" формирований и частных групп, типа "Вагнер".

Ранее Буданов рассказывал, что у России нет потенциала, чтобы создать еще одну попытку серьезного наступления где-то в Украине. Оккупанты довели запасы своих ракет практически до нуля и пытаются накопить определенный запас, чтобы сорвать украинское контрнаступление.