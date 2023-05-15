Россияне стягивают в Бахмут дополнительные силы, - Минобороны

Сейчас продолжаются тяжелые бои за Бахмут Донецкой области. Российские войска продолжают атаковать украинские позиции и подтягивают дополнительные силы, чтобы сломить оборону города.

Об этом сообщила заместитель министра обороны Анна Маляр.

По ее словам, в Бахмуте и на окраинах города очень сложная ситуация.

"В Бахмуте и в окрестностях сейчас все сложно. Очень. Вопреки всему удалось нашим войскам несколько дней продвигаться", - отметила Маляр.

Она добавила, что все благодаря сверхвозможностям и профессиональности украинских военных.

"Россияне не меняют цели. Подтягивают к окрестностям Бахмута свои десантно-штурмовые отряды. Идут тяжелые бои. Идет оборона Бахмута", - подчеркнула Маляр.

Также командующий Сухопутными войсками ВСУ генерал-полковник Александр Сырский отметил, что продвижение ВСУ на Бахмутском направлении – это первый успех наступательных действий в ходе проведения операции по обороне Бахмута.

"Последние несколько дней показали, что мы можем двигаться вперед и уничтожать врага даже в таких сверхсложных условиях. Мы воюем меньшим ресурсом, чем враг. Вместе с тем нам удается разрушать его планы. Впрочем, это лишь частичный успех. И именно так его нужно воспринимать. Операция по обороне Бахмута продолжается", - подчеркнул Сырский.

Он отметил, что все необходимые для обороны решения приняты, а все возможные сценарии развития событий отработаны прямо на месте боевых действий.

14 мая Маляр сообщала, что в течение дня ВСУ захватили более десяти вражеских позиций на севере и юге окраин Бахмута, а также зачистили значительную площадь лесного массива в районе Ивановского.

Напомним, 10 мая командующий Сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский сообщил, что на Бахмутском направлении российские оккупанты отступили на дистанцию до двух километров на отдельных участках фронта. Враг не смог удержать давление ВСУ.