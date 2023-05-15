Росіяни підтягують до Бахмута додаткові сили, - Міноборони

Наразі тривають важкі бої за Бахмут на Донеччині. Російські війська продовжують атакувати українські позиції та підтягують додаткові сили, аби зломити оборону міста.

Про це повідомила заступниця міністра оборони Ганна Маляр.

За її словами, у Бахмуті та на околицях міста наразі дуже складна ситуація.

"В Бахмуті і на околицях зараз все складно. Дуже. Всупереч всьому вдалось нашим військам декілька днів просуватись", - зауважила Маляр.

Вона додала, що все завдяки надможливостям і професійності українських військових.

"Росіяни не змінюють цілі. Підтягують до околиць Бахмута свої десантно-штурмові загони. Тривають важкі бої. Триває оборона Бахмута", - підкреслила Маляр.

Також командувач Сухопутних військ ЗСУ генерал-полковник Олександр Сирський зауважив, що просування ЗСУ на Бахмутському напрямку - це перший успіх наступальних дій в ході проведення операції з оборони Бахмута.

"Останні кілька днів показали, що ми можемо рухатись вперед та нищити ворога навіть у таких надскладних умовах. Ми воюємо меншим ресурсом, ніж ворог. Разом з тим, нам вдається руйнувати його плани. Втім, це лише частковий успіх. І саме так його треба сприймати. Операція з оборони Бахмута триває", - наголосив Сирський.

Він зауважив, що всі необхідні для оборони рішення прийняті, а всі можливі сценарії розвитку подій відпрацьовані безпосередньо на місці бойових дій.

14 травня Маляр повідомляла, що протягом дня ЗСУ захопили більше десяти ворожих позицій на півночі та півдні околиць Бахмута, а також зачистили значну площу лісового масиву в районі Іванівського.

Нагадаємо, 10 травня командувач Сухопутних військ ЗСУ Олександр Сирський повідомив, що на Бахмутському напрямку російські окупанти відступили на дистанцію до двох кілометрів на окремих ділянках фронту. Ворог не зміг втримати натиск ЗСУ.