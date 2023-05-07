У РФ есть силы, которые хотят ликвидировать Пригожина, - Буданов

У России нет потенциала, чтобы создать еще одну попытку серьезного наступления где-то в Украине. Оккупанты довели запасы своих ракет практически до нуля и пытаются накопить определенный запас, чтобы сорвать украинское контрнаступление.

Об этом заявил глава Главного управления разведки Министерства обороны Украины генерал-майор Кирилл Буданов в интервью YahooNews.

"По состоянию на данный момент у России нет ни военного, ни экономического, ни политического потенциала для осуществления попытки масштабного наступления где-нибудь в Украине", - отметил Буданов.

Но, по его словам, государство-агрессор Россия до сих пор способно проводить серьезные оборонные операции, и это проблема, с которой Украине придется столкнуться.

Буданов добавил, что РФ пытается накопить определенный запас ракет, чтобы сорвать украинское конрнаступление.

"Однако правда состоит в том, что россияне свели свои ракетные запасы почти насмарку", - подчеркнул глава военной разведки Украины.

Буданов также сравнил вражеских боевиков-наемников так называемых частных военных компаний с солдатами регулярной армии агрессора, заявив, что у "вагнеровцев" значительно лучшая подготовка. При этом главарь ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин использует огромные потери своих наемников в войне для ведения собственной политической кампании.

"Его политическое будущее напрямую связано с его физическим выживанием, потому что у РФ слишком много сил, которые хотят его устранить. Очевидно, он будет пытаться защищаться, потому что для него это даже не вопрос изгнания или тюрьмы — это вопрос жизни и смерти ", - рассказал Буданов.

Отвечая на вопрос журналиста о якобы причастности украинских спецслужб к ликвидации ряда российских публичных апологетов войны против Украины, Кирилл Буданов отказался подтверждать или опровергать эту информацию.

"Не продолжайте эту тему. Все, что я прокомментирую, это то, что мы убивали россиян и будем убивать россиян где угодно во всем мире до полной победы Украины", - подчеркнул руководитель ГУР МО Украины.

Ранее Кирилл Буданов заявил, что Украина близится к знаковому сражению для новейшей истории страны.