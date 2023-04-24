У ГУР заявили про наближення знакової битви для новітньої історії України

Україна наближається до знакової битви для новітньої історії країни. Про це заявив очільник Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов в інтервʼю "РБК-Україна".

"Коли вона почнеться, це є таємницею. Але всі розуміють, що ми до цього наближаємось", – висловився він.

На питання про те, чи поточні умови та темпи постачання західної зброї не змушують Буданова переглянути його оцінку, що вирішальна битва відбудеться навесні, він відповів: "Абсолютно не змушують".

"Звичайно, що хотілося б інтенсифікувати та збільшити ці обсяги (постачання, – ред.). Це абсолютно зрозуміло, виходячи з цих умов, в яких ми знаходимося. Але будемо виходити з того, що маємо", – сказав очільник ГУР.

При цьому Буданов зазначив, що в разі, якщо ЗСУ досягнуть обмежених успіхів у рамках контрнаступу, західні союзники теоретично можуть сповільнити чи призупинити постачання військової допомоги. Однак станом на зараз він не думає, що це станеться.

Нагадаємо, останніми місяцями політики та ЗМІ активно обговорюють потенційний контрнаступ України. Наприкінці березня міністр оборони України Олексій Резніков розповідав, що такі дії очікуються в квітні – травні на різних напрямках.

Своєю чергою прем’єр-міністр України Денис Шмигаль нещодавно заявив, що масштабний контрнаступ може розпочатися влітку.