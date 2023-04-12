Контрнаступ ЗСУ може розпочатися влітку, - Шмигаль

Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль заявив, що масштабний контрнаступ ЗСУ проти російських загарбників може розпочатися вже влітку.

Про це він сказав американському виданню The Hill.

Шмигаль заявив, що контрнаступ може відбутися вже влітку, зазначивши, що найбільший тиск щодо його початку йде зсередини України

Прем’єр також зауважив, що офіційний Київ не відчуває тиску з боку західних партнерів щодо того, коли краще почати активні військові операції.

"Ми не відчуваємо тиску з боку наших друзів і партнерів у зв'язку з початком наступу. Всі вони чітко розуміють, що для того, щоб йти в контрнаступ, потрібно бути до цього готовим на 100 і навіть більше відсотків", - підкреслив очільник уряду.

При цьому зазначається, що візит Шмигаля до Вашингтона відбувається на тлі масштабного витоку розвідданих, який включав оцінки оборонного відомства США щодо ситуації в Україні.

На запитання про те, як витік документів може вплинути на планування контрнаступу України, Шмигаль підкреслив, що Україна у будь-якому разі звільнить свої землі.

"Ми неодноразово доводили, що можемо це зробити. Від наших міжнародних партнерів ми просимо більше військової підтримки, такої як танки, боєприпаси, літаки, бронетехніка", – зазначив прем’єр-міністр.

Як пише видання, місія Шмигаля у Вашингтоні є частиною української військової стратегії. Поки ведеться бойова підготовка, прем’єр-міністру доручено згуртувати країни-партнери для надання економічної підтримки, що є таким же ключовим для виживання України, як і її військова оборона.

Раніше газета The New York Times написала, що засекречені військові документи, що детально описують секретні плани США і НАТО з розбудови української армії напередодні запланованого контрнаступу, були розміщені в Telegram та Twitter.

Міністерство юстиції США розпочало розслідування витоку секретних документів, у яких може міститися інформація про підготовку Збройних сил України до контрнаступу.

У Раді національної безпеки та оборони сумніваються у достовірності інформації про те, що Україна змінила військові плани через "злив" секретних документів США, про що раніше повідомляв телеканал CNN.