У США сумніваються, що український контрнаступ буде успішним

Труднощі України у зосередженні військ, боєприпасів і обладнання можуть призвести до того, що її військові не досягнуть початкових цілей Києва. Весняний контрнаступ, спрямований на повернення окупованих Росією територій цієї весни може не принести тих результатів, які від нього очікують.

Про це йдеться в оцінці американської розвідки, які містяться у секретних документах, що потрапили в мережу, повідомляє я The Washington Post.

Документ знаходився під грифом "цілком таємно" і містив інформацію про значні дефіцити формування сил української армії та ймовірність того, що така операція призведе лише до не значних територіальних здобутків.

Зазначається, що ця інформація значно відрізняється від публічних заяв адміністрації Байдена про життєздатність української армії і може вплинути на те, що Сполучені Штати та НАТО прикладуть більше зусиль для врегулювання конфлікту шляхом переговорів.

Документ, в якому прогнозується лише скромний успіх майбутнього контрнаступу України, вказує на те, що стратегія Києва зосереджена на поверненні спірних територій на сході, одночасно просуваючись на південь у спробі розрізати сухопутний міст Росії до Криму, півострова, який Москва незаконно анексувала в 2014 році і зараз використовує як маршрут постачання для своїх сил всередині України.

Посилаючись на документ видання повідомляє, що потужність укріпленої російської оборони в поєднанні з постійними українськими недоліками в підготовці та постачанні боєприпасів, ймовірно, ускладнять прогрес і збільшать втрати під час наступу.

Речник Пентагону Кріс Мігер відмовився коментувати правдивість матеріалів. Він заявив, що офіційні особи вживають активних заходів, щоб визначити обсяг, масштаб і вплив витоку.

Повідомляється, що у США заявили, що перспективи скромного результату весняного наступу також були підкріплені секретною оцінкою Національної ради розвідки. Вона показала, що Україна навряд чи зможе відвоювати стільки території, скільки Київ "відбив" минулої осені під час приголомшливих проривів України на сході та півдні.

Україна вже змінила деякі військові плани через витік, повідомило джерело, близьке до Володимира Зеленського. Пентагон змушений вжити заходів для посилення контролю за потоком документів, які зазвичай доступні сотням людей в уряді.

Нагадаємо, Міністерство юстиції США розпочинає розслідування витоку секретних документів, у яких може міститися інформація про підготовку Збройних сил України до контрнаступу.