"Злив" секретних документів США може ускладнити американську підтримку України - Bloomberg

Один із найбільших витоків військових документів США за десятиліття викликав офіційне розслідування Міністерства оборони і може ускладнити американську підтримку України незадовго до великого наступу Києва.

Про це повідомляє Bloomberg.

Протягом останніх тижнів на сайтах соціальних мереж з’явилося кілька партій документів. Інформація у них охоплює широкий спектр тем, від оцінки США війни в Україні до розвідданих, зібраних щодо дипломатичних союзників.

Достовірність цих документів викликає сумніви, оскільки принаймні один документ, найімовірніше, було змінено.

Якщо вони все ж справжні, ключове питання полягає в тому, хто їх злив. На це поки не має відповіді, але, ймовірно, джерело витоку шукають у США.

Наразі Білий дім докладає зусилля для видалення матеріалів з Інтернету.

Союзники США поки що занепокоєно відреагували на новини про витік, але підкреслили, що вірять, що американська влада проведе розслідування.

Раніше газета The New York Times написала, що засекречені військові документи, що детально описують секретні плани США і НАТО з розбудови української армії напередодні запланованого контрнаступу, були розміщені в Telegram та Twitter.

Міністерство юстиції США розпочало розслідування витоку секретних документів, у яких може міститися інформація про підготовку Збройних сил України до контрнаступу.