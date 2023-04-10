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"Слив" секретных документов США может усложнить американскую поддержку Украины - Bloomberg
Одна из крупнейших сливов военных документов США за десятилетие вызвал официальное расследование Министерства обороны и может осложнить американскую поддержку Украины незадолго до большого наступления Киева.
Об этом сообщает Bloomberg.
В последние недели на сайтах социальных сетей появилось несколько партий документов. Информация в них охватывает широкий спектр тем, от оценки США войны в Украине до разведданных, собранных по дипломатическим союзникам.
Достоверность этих документов вызывает сомнения, поскольку, по крайней мере, один документ, скорее всего, был изменен.Подписывайтесь на наш Telegram канал
Если они все же подлинные, ключевой вопрос состоит в том, кто их слил. На это пока нет ответа, но, вероятно, источник "слива" ищут в США.
В настоящее время Белый дом прилагает усилия для удаления материалов из Интернета.
Союзники США пока обеспокоенно отреагировали на новости о сливе, но подчеркнули, что верят, что американские власти проведут расследование.
Ранее газета The New York Times написала, что засекреченные военные документы, подробно описывающие секретные планы США и НАТО по развитию украинской армии накануне запланированного контрнаступления, были размещены в Telegram и Twitter.
Министерство юстиции США приступило к расследованию утечки секретных документов, в которых может содержаться информация о подготовке Вооруженных сил Украины к контрнаступлению.