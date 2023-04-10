"Слив" секретных документов США может усложнить американскую поддержку Украины - Bloomberg

Одна из крупнейших сливов военных документов США за десятилетие вызвал официальное расследование Министерства обороны и может осложнить американскую поддержку Украины незадолго до большого наступления Киева.

Об этом сообщает Bloomberg.

В последние недели на сайтах социальных сетей появилось несколько партий документов. Информация в них охватывает широкий спектр тем, от оценки США войны в Украине до разведданных, собранных по дипломатическим союзникам.

Достоверность этих документов вызывает сомнения, поскольку, по крайней мере, один документ, скорее всего, был изменен.

Если они все же подлинные, ключевой вопрос состоит в том, кто их слил. На это пока нет ответа, но, вероятно, источник "слива" ищут в США.

В настоящее время Белый дом прилагает усилия для удаления материалов из Интернета.

Союзники США пока обеспокоенно отреагировали на новости о сливе, но подчеркнули, что верят, что американские власти проведут расследование.

Ранее газета The New York Times написала, что засекреченные военные документы, подробно описывающие секретные планы США и НАТО по развитию украинской армии накануне запланированного контрнаступления, были размещены в Telegram и Twitter.

Министерство юстиции США приступило к расследованию утечки секретных документов, в которых может содержаться информация о подготовке Вооруженных сил Украины к контрнаступлению.