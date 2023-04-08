"Утечка секретных документов" о контрнаступлении ВСУ. Минюст США начал расследование

Министерство юстиции США начинает расследование "утечки" секретных документов, в которых может содержаться информация о подготовке Вооруженных сил Украины к контрнаступлению.

Об этом сообщает Sky News .

Как отмечается, подлинность "слитых" документов не проверена.

В Минюсте подтвердили, что начали расследование, но не уточнили каких-либо деталей, кроме того, что они "находятся в контакте с Пентагоном по этому вопросу".

Напомним, ранее газета The New York Times написала, что засекреченные военные документы, подробно описывающие секретные планы США и НАТО по развитию украинской армии накануне запланированного контрнаступления, были размещены в Telegram и Twitter. В Офисе президента считают эту информацию фейком России.

В то же время российские пропагандисты с тревогой отреагировали на утечку "секретных военных документов" в США о войне в Украине, что увеличило страх и панические настроения по поводу перспективы будущих украинских контрнаступлений в российском информационном пространстве.

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов отмечает, что звучащие заявления о возможном контрнаступлении украинских войск в ближайшее время могут "не совсем соответствовать" действительности, а достоверной информацией об этом владеет лишь несколько человек.