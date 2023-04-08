У Зеленского назвали цель "слива документов" о якобы сценариях контрнаступления Украины

"Слив документов" о якобы сценариях контрнаступления Украины или об оценках перспектив Ближнего Востока является типичной игрой российских спецслужб.

Об этом заявил советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк.

Он отметил, что современное "информационное пространство" очень активно отзывается на провокативные "сливы", даже если они по внешнему виду бессмысленны и неряшливы.

"Россия, и это уже аксиома, выпала из глобальной "повестки дня" (вернее, не модерирует ее инициативно в своих интересах, как делала это последние 15–17 лет). Но иногда все еще пытается через условно "нейтральные" источники организовывать масштабные компрометирующие "сливы документов" о якобы сценариях контрнаступления Украины или об оценках перспектив Ближнего Востока - типичная игра россиян", - отметил Подоляк.

По его словам, для такого якобы "слива" нужно придерживаться простого алгоритма: взять материалы тематических брифингов за основу будущего "документа". Затем на основе собственного анализа открытых брифингов сделать необходимые выводы и встроить их в "документ", добавить несколько перехваченных разговоров или разговоров чиновников в барах/ресторанах. Также добавить откровенно фиктивные данные, которые и должны спровоцировать недоверие. И наконец: массово опубликовать в соцсетях, легализуя "слив".

Подоляк добавил, что дальше важно лишь обеспечить относительное правдоподобие "документа" и выбрать актуальное время публикации (в период глобального информационного затишья) и найти репутационные "источники передачи".

"Цель "сливов" вроде бы секретных данных очевидна. Отвлечь внимание от актуальной подготовки к следующему этапу войны… Посеять определенные сомнения и взаимные подозрения между партнерами: "Так есть сливы? А если есть, то откуда?" и "Не нужно ли уменьшить объемы доверительной коммуникации?". Внести расколы в определенные внутренние подготовительные процессы", - отметил советник руководителя ОП.

Напомним, ранее газета The New York Times написала, что засекреченные военные документы, подробно описывающие секретные планы США и НАТО по развитию украинской армии накануне запланированного контрнаступления, были размещены в Telegram и Twitter. В Офисе президента считают эту информацию фейком России.

В то же время российские пропагандисты с тревогой отреагировали на утечку "секретных военных документов" в США о войне в Украине, что увеличило страх и панические настроения по поводу перспективы будущих украинских контрнаступлений в российском информационном пространстве.

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов отмечает, что звучащие заявления о возможном контрнаступлении украинских войск в ближайшее время могут "не совсем соответствовать" действительности, а достоверной информацией об этом владеет лишь несколько человек.