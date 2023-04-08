У Зеленського назвали мету "зливу документів" про нібито сценарії контрнаступу України

"Злив документів" про нібито сценарії контрнаступу України чи про оцінки перспектив Близького Сходу є типовою грою росіських спецслужб.

Про це заявив радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк.

Він зазначив, що сучасний "інформаційний простір" дуже активно відгукується на провокативні "зливи", навіть якщо вони на вигляд безглузді та неохайні.

"Росія, і це вже аксіома, випала з глобального "порядку денного" (вірніше, не модерує його ініціативно у своїх інтересах, як робила це останні 15–17 років). Але іноді все ще намагається через умовно "нейтральні" джерела організовувати масштабні компрометуючі кампанії. "Злив документів" про нібито сценарії контрнаступу України чи про оцінки перспектив Близького Сходу – типова гра росіян", - зазначив Подоляк.

За його словами, для такого нібито "зливу" потрібно дотримуватися простого алгоритму: взяти матеріали тематичних брифінгів за основу майбутнього "документа". Потім на основі власного аналізу відкритих брифінгів дійти необхідних висновків і вбудовують їх у "документ", додати трохи перехоплених розмов чи розмов чиновників у барах/ресторанах. Також додати відверто фіктивних даних, які й мають спровокувати недовіру. І нарешті: масово опублікувати у соцмережах, легалізуючи "злив".

Подоляк додав, що далі важливо лише забезпечити відносну правдоподібність "документа" та обрати актуальний час публікації (у період глобального інформаційного затишшя) і знайти репутаційні "джерела передачі".

"Мета "зливів" начебто секретних даних очевидна. Відвернути увагу від актуальної підготовки до наступного етапу війни… Посіяти певні сумніви та взаємні підозри між партнерами: "То чи є зливи? А якщо є, то звідки?" і "Чи не треба зменшити обсяги довірливої комунікації?". Внести розколи в певні внутрішні підготовчі процеси", - зазначив радник керівника ОП.

Нагадаємо, раніше газета The New York Times написала, що засекречені військові документи, що детально описують секретні плани США і НАТО з розбудови української армії напередодні запланованого контрнаступу, були розміщені в Telegram та Twitter. В Офісі президанта та в українській розвідці вважають цю інформацію фейком Росії.

У той же час російські пропагандисти з тривогою відреагували на витік "секретних військових документів" у США про війну в Україні, що збільшило страх та панічні настрої щодо перспективи майбутніх українських контрнаступів у російському інформаційному просторі.

Секретар Ради національної безпеки та оборони Олексій Данілов зауважує, що заяви, які лунають щодо можливого контрнаступу українських військ найближчим часом, можуть "не зовсім відповідати" дійсності, а достовірною інформацією про це володіє лише декілька осіб.