Сумський завод "Насосенергомаш" передадуть "Енергоатому"

Агентство з розшуку та менеджменту активів планує передати АТ "Сумський завод насосного та енергетичного машинобудування "Насосенергомаш" в управління НАЕК "Енергоатом" .

Про це повідомила пресслужба АРМА.

Зазначається, що відомство провело консультації з Міністерством економіки України та іншими центральними органами виконавчої влади, щодо початку передачі державі корпоративних прав та майна АТ "Сумський завод насосного та енергетичного машинобудування "Насосенергомаш" та АТ "Науково-дослідний та проектно-конструкторський інститут атомного та енергетичного насособудування".

Фактичним власником та кінцевим бенефіціаром вказаних підприємств є громадянин РФ Володимир Лук’яненко,

За інформацією правоохоронців, завод постачав до РФ обладнання для будівництва і ремонту атомних електростанцій. Тому у рамках кримінального провадження його активи було арештовано.

Пізніше корпоративні права та майно заводу за ухвалою суду було передано АРМА для управління.

"Наразі, за ініціативою АРМА були проведені відповідні консультації і напрацьовується дорожня карта передання цього активу до відповідного підприємства АТ "НАЕК "Енергоатом" для забезпечення інтересів України", - зазначили в АРМА.

ДОВІДКА:

АТ "Сумський завод "Насосенергомаш" є важливим об’єктом для критичної інфраструктури України, оскільки це одне з найбільших підприємств, що спеціалізується на розробці й виробництві насосного обладнання для нафтогазової галузі, енергетики, водного господарства, аграрного сектору та ЖКГ.

Сумський завод постачав до РФ насоси для атомних станцій "Росатому"

За даними слідства, після початку великої війни керівництво сумського заводу розробило схему постачання української продукції до Росії в обхід накладених санкцій. Для маскування було задіяно підконтрольні комерційні структури з декількох країн Європи та Азії.

"Правоохоронці отримали документи, які підтверджують ведення спільної господарської діяльності з країною-агресором, вилучили обладнання для будівництва атомних електростанцій в Бангладеші та Індії", – зазначили в Нацполіції.

Іноземні підприємства закуповували насосне обладнання нібито для своїх потреб, а потім переправляли його кінцевим замовникам до Росії.

Також посадовці постачали українське насосне обладнання до двох азійських країн для будівництва атомних електростанцій під керівництвом "Росатому".

6 листопада 2023 року Міністерством юстиції України було подано до Вищого антикорупційного суду позов про конфіскацію українських активів російської Групи ГМС (Гідромашсервіс), якій належали АТ "Сумський завод насосного та енергетичного машинобудування "Насосенергомаш" та АТ "Науково-дослідний та проектно-конструкторський інститут атомного та енергетичного насособудування".