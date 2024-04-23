АРМА обрала реалізатора яхти Медведчука: хто переміг

23 квітня Нацагентство з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів (АРМА) обрало реалізатора арештованої яхти колишнього депутата Віктора Медведчука. Переміг нідерландський Аукціонний дім Troostwijk Auctions.

Про це повідомила голова АРМА Олена Дума.

За її словами, сьогодні відбулося засідання Конкурсної комісії з відбору юридичної особи, яка здійснюватиме реалізацію (реалізатора) арештованої яхти Медведчука.

Відомі світові аукціонні дома змагалися за право реалізувати яхту

Учасники Конкурсної комісії розглянули заявки трьох офіційних претендентів – відомих світових аукціонних домів.

"Боролися між собою два учасники, тому що одного з трьох заявлених - Asset Reality Limited (США) не було допущено до Конкурсу, за що проголосували всі члени Конкурсної комісії. Серед підстав цього рішення - невідповідність процедури порядку реалізації, яка передбачена постановою Уряду України, подання неповного пакету документів та з порушенням встановлених вимог", - зауважила Дума.

Вона наголосила, що під час конкурсу озвучено, що за запитами Національного агентства СБУ надала Комісії лист по кожному учаснику - про непричетність до країн-агресорів РФ чи Білорусі чи Медведчука або пов'язаних із ним осіб.

Члени Комісії оцінювали кожного учасника в прямому ефірі, виставляючи бали за вісьмома критеріями.

В результаті оцінювання переміг Аукціонний дім Troostwijk Auctions (Нідерланди), який отримав загальний бал 164.

Що відомо про переможця

"Відомо, що цей Аукціонний дім створено в 2015 році. Він спеціалізується на продажу яхт та іншого обладнання. Глобальне географічне охоплення - 175 країн, має 5 представництв по всьому світу. Зокрема, у США, ОАЕ і в Хорватії", - зазначила очільниця АРМА.

За її словами, щорічно Troostwijk Auctions виставляє близько 120 млн лотів. При цьому документи цієї компанії підтверджують, що вона має прозорі правила аукціону та здійснює нагляд нотаріуса за законністю аукціонних процедур.

Дохід АД Troostwijk Auctions щорічно становить близько €1,5 млрд.

"Протягом пʼяти робочих днів АРМА має отримати Пропозицію від АД Troostwijk Auctions щодо підписання відповідного договору, проєкт якого завчасно опублікований Нацагентством", - повідомила Дума.

Вона зауважила, що тепер яхта Медведчука буде реалізована на прозорому аукціоні і принесе в бюджет України значні надходження.

Арештовану яхту Медведчука Royal Romance передали Україні

У березні АРМА розпочало процес продажу арештованої яхти Медведчука Royal Romance. Це перший у практиці АРМА та загалом в історії України випадок реалізації заарештованого активу за кордоном.

Арешт відбувся у Хорватії: окружний суд міста Спліт на підставі запиту про міжнародно-правову допомогу ухвалив рішення передати Україні яхту Royal Romance.

Нагадаємо, у листопаді 2023 року Кабмін вніс зміни до постанов №719 та №558, таким чином дозволивши АРМА продавати арештоване за кордоном майно підсанкційних осіб, до якого належить і яхта Медведчука.

Як виглядає яхта?

Віктор Медведчук придбав яхту у 2015 році. Однак перші відомості про неї в декларації політика з’явилися аж через 4 роки (у 2019 році). Тоді в декларацію вніс компанію Fregata Marine Ltd, кінцевим бенефіціаром якої була його дружина Оксана Марченко. Згодом з'ясувалося саме на неї зареєстрована яхта.

Яхта вміщує в себе 22 члени екіпажу, крім цього, на палубу можна запросити ще 14 гостей.

Нині дороге майно Віктора Медведчука, знаходиться в місті Трогір (Хорватія). Пришвартована воно на території судноремонтної корабельні територія якої охороняється. Вхід на територію стороннім заборонено.