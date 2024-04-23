АРМА выбрала реализатора яхты Медведчука: кто победил

23 апреля Нацагентство по выявлению, розыску и управлению активами, полученными от коррупционных и других преступлений (АРМА) избрало реализатора арестованной яхты бывшего депутата Виктора Медведчука. Победил нидерландский аукционный дом Troostwijk Auctions.

Об этом сообщила глава АРМА Елена Дума.

По ее словам, сегодня состоялось заседание Конкурсной комиссии по отбору юридического лица, осуществляющего реализацию (реализатора) арестованной яхты Медведчука.

Известные мировые аукционные дома соревновались за право реализовать яхту

Участники Конкурсной комиссии рассмотрели заявки трех официальных претендентов – известных мировых аукционных домов.

"Боролись между собой два участника, потому что один из трех заявленных - Asset Reality Limited (США) не был допущен к Конкурсу, за что проголосовали все члены Конкурсной комиссии. Среди оснований этого решения - несоответствие процедуры порядка реализации, предусмотренной постановлением Правительства Украины, представление неполного пакета документов и нарушение установленных требований", - отметила Дума.

Она подчеркнула, что во время конкурса озвучено, что по запросам Национального агентства СБУ предоставила Комиссии письмо по каждому участнику - о непричастности к странам-агрессорам РФ или Беларусии или Медведчуку или связанным с ним лицам.

Члены Комиссии оценивали каждого участника в прямом эфире, выставляя баллы по восьми критериям.

В результате оценки победил Аукционный дом Troostwijk Auctions (Нидерланды), получивший общий балл 164.

Что известно о победителе

"Известно, что этот Аукционный дом создан в 2015 году. Он специализируется на продаже яхт и другого оборудования. Глобальный географический охват - 175 стран, имеет 5 представительств по всему миру. В частности, в США, ОАЭ и Хорватии", - отметила глава АРМА. .

По ее словам, ежегодно Troostwijk Auctions выставляет около 120 млн лотов. При этом документы компании подтверждают, что она имеет прозрачные правила аукциона и осуществляет надзор нотариуса за законностью аукционных процедур.

Доход АД Troostwijk Auctions ежегодно составляет около €1,5 млрд.

"В течение пяти рабочих дней АРМА должна получить предложение от АД Troostwijk Auctions о подписании соответствующего договора, проект которого заблаговременно опубликован Нацагентством", - сообщила Дума.

Она отметила, что теперь яхта Медведчука будет реализована на прозрачном аукционе и принесет в бюджет Украины большие поступления.

Арестованную яхту Медведчука Royal Romance передали Украине

В марте АРМА начал процесс продажи арестованной яхты Медведчука Royal Romance. Это первый в практике АРМА и в целом в истории Украины случай реализации арестованного актива за рубежом.

Арест прошел в Хорватии: окружной суд города Сплит на основании запроса о международно-правовой помощи принял решение передать Украине яхту Royal Romance.

Напомним, в ноябре 2023 года Кабмин внес изменения в постановления №719 и №558, таким образом разрешив АРМА продавать арестованное за границей имущество подсанкционных лиц, к которому относится и яхта Медведчука.

Как выглядит яхта?

Виктор Медведчук купил яхту в 2015 году. Однако первые сведения о ней в декларации политика появились через 4 года (в 2019 году). Тогда в декларацию внес компанию Fregata Marine Ltd, конечным бенефициаром которой была его супруга Оксана Марченко. Впоследствии выяснилось, что именно на нее зарегистрирована яхта.

Яхта вмещает в себя 22 члена экипажа, кроме этого, на палубу можно пригласить еще 14 гостей.

Сейчас дорогое имущество Виктора Медведчука находится в городе Трогир (Хорватия). Пришвартована оно на территории судоремонтной корабельной территории, которая охраняется. Вход на территорию посторонним запрещен.